Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltında

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ), doçentlik belgesi sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesi gözaltına alındı.

Gazeteci Nevşin Mengü, geçen hafta öğretim görevlisi Zehra Zulal Atalay Laçin’in verdiği okul, tez, tez danışmanı gibi bilgilerin yanlış çıktığını söyleyerek “Taşra üniversitelerinde neler oluyor” diye sormuştu.

Mengü, Laçin’in beyan ettiği bazı akademik çalışmaların Zeynep Atalay ismindeki başka bir akademisyene ait olduğunu belirtmiş, ayrıca Laçin’in ODTÜ’de tez danışmanı olduğunu söylediği İhsan Dağı’nın böyle bir kişiyi tanımadığı söylemişti

AA’nın aktardığına göre ASÜ rektörlüğü, 22 Ekim’de konuyla ilgili açıklamasında, 28 Eylül’de iktisadi ve idari birimler fakültesine atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan öğretim üyesinin, atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün takip edildiğini belirtilmişti. İlgili kurumlarla yapılan yazışmalar sonucu gelen belge üzerine söz konusu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Rektörlük öğretim üyesi Laçin hakkında, Aksaray başsavcılığına şikayette bulundu.

Şikayet üzerine polis merkezine ifadeye giden Laçin ‘dolandırıcılık‘ ve ‘evrakta sahtecilik‘ suçlarından gözaltına alındı.