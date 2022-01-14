Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci: Görüşmelere ön şartsız devam edilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki görüşmelerde, müzakerelerin tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürmekte uzlaştıklarını açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Türkiye’nin özel temsilcisi büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki ilk görüşme bir buçuk saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan ilk görüşmenin, özel temsilciler ile heyetlerinin tanışmasına ve sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin görüş alışverişi yapmalarına olanak sağladığı belirtiliyor.

13 yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyan görüşmelere dair Dışişleri açıklamasında şöyle dendi: “Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır.

Özel Temsilciler arasındaki ikinci görüşmenin yeri ve tarihi diplomatik kanallardan bilahare belirlenecektir.”