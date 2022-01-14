İstanbul’un 2021 asayiş raporu: Hırsızlık azaldı, dolandırıcılık arttı

İstanbul’un 2021 yılı asayiş verileri açıklandı.

Vali Ali Yerlikaya, AA’nın aktardığı açıklamasında İstanbul’un 15,5 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 13’üncü metropolü olduğunu, şehirde 6 bin 579 jandarma, 48 bin 127 polis ve 942 sahil güvenlik mensubuyla 55 bin 648 personelin görev yaptığını belirtti.

Yerlikaya, 2020’ye oranla 2021 yılında, ‘katalog suçlar‘ olarak nitelendirilen evden hırsızlığın yüzde 20,2, işyerinden hırsızlığın yüzde 20, otodan hırsızlığın yüzde 37,4, oto hırsızlığının yüzde 27 ve motosiklet hırsızlığının yüzde 12,4 azaldığını bildirdi.

Terörün dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi İstanbul’da da güvenlik gündeminin en üst sıralarında yer aldığını anlatan Yerlikaya şu bilgileri verdi: “2021 yılında, terör örgütlerine karşı toplam 2 bin 769 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 5 bin 563 şahsı yakaladık. 737 şahıs tutuklandı. 2021 yılında organize suçlarla mücadele kapsamında, suç örgütüne yönelik 485 operasyonda 1754 şahıs yakalandı. 426 şahıs tutuklandı.”

İnternet ya da telefondan

Mala karşı suçlarda aydınlatma oranının geçen yıla oranla yüzde 45 artırıldığını ifade eden Yerlikaya, şöyle konuştu: “2020 yılında bir günde gerçekleşen evden hırsızlık sayısı 35 iken bu sayı 2021’de 28’e düştü. Bir günde iş yerinden hırsızlık sayısı 19’dan 15’e, oto hırsızlığıysa yediden beşe düştü. 2020 yılına kıyasla 2021’de kapkaçta yüzde 39,1, yankesicilik suçlarında yüzde 34,6 azalma meydana geldi. Ancak bunun yanında, 2020 yılında 8 bin 490 olan dolandırıcılık suç sayısı, 2021’de maalesef 10 bin 357’ye yükseldi. Buradan da anlıyoruz ki her iki dolandırıcılıktan biri ya internet ya da telefonla yapılıyor. Hemşehrilerimden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı çok daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.”

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, KADES Mobil İhbar Uygulamasına kayıt sayısının 426 bin 941’e ulaştığını, 30 bin 444 kadına KADES bilgilendirmesi yapıldığını dile getiren Yerlikaya, ihbar sayısının 56 bin 80 olduğunu, ekiplerin olaylara üç ila beş dakikada müdahale ettiğini söyledi.

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili verileri açıklayan Yerlikaya uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ölümle sonuçlanan vaka sayılarının, 2017’de 363 iken, 2020’de bu sayının 131’e, 2021’deyse 60’a düştüğünü söyledi.

Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre 2021 yılında narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 66 bin 955 şahıs yakalanırken, 9 bin 534 kilogram uyuşturucu madde, 5 milyon 393 bin 208 adet hap, 2 milyon 54 bin 782 adet sentetik ecza maddesi, 15 ton 370 litre ara kimyasal ele geçirildi. 6 bin 414 şahıs ise tutuklandı. Son beş yılda tutuklananların sayısı 31 bin 765 oldu.

Sahte içki imalatına 111 operasyon

Kaçakçılık suçlarında, 2021 yılında sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik 111 operasyon düzenlediğini belirten Yerlikaya, 210 şüphelinin yakalandığını, 29 şahsın tutuklandığını bildirdi. Vali sahte içki imalatında kullanılan 285 ton alkole el konulduğunu belirtti.

İstanbul’da beş yıl önce 4 milyon 127 bin 805 olan motorlu araç sayısının, 577 bin 474 artarak 2021 yılı sonunda 4 milyon 705 bin 279’a ulaştığına dikkati çeken Yerlikaya, “Yapılan uygulamalarda kontrol edilen araç sayımız 2020’ye oranla yüzde 21 artarak 9 milyon 359 bin 212 oldu” dedi

Yerlikaya, 2020 yılında 21 bin 557 servis aracının kontrol edildiğini, 33 bin 102 cezai işlem yapıldığını, 2021 yılında 38 bin 871 servis aracı kontrol edildiğini ve 38 bin 900 cezai işlem uygulandığını bildirdi.

Ölümlü trafik kazalarında beş yıl önce 212 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Yerlikaya, araç sayısının artışına oranla şehirdeki ölümlü trafik kazalarında önemli ölçüde azalma olduğunu, 2021 yılında 102 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

İnternet yoluyla işlenen suçlarda 2020 yılında 3 bin 346, geçen yıl ise 2 bin 447 dosyanın adliyeye intikal ettirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın, 2021 yılında, 66 bin 152 seyir saatiyle 16 bin 803 gemi ve tekneyi kontrol ettiğini anlatan Yerlikaya, “Boğulma tehlikesi yaşayan 2 bin 296 vatandaşımızı kurtardılar, 510 vatandaşımızı da denizden tahliye ettiler. Yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik 6 bin 839 kontrolde, 51 tekneye el konuldu” dedi.

1 milyon 228 bin yabancı uyruklu

İstanbul’da, 2021 yılı sonu itibariyle geçici koruma kapsamında ve ikamet izinli olmak üzere toplam 1 milyon 228 bin 16 yabancı bulunduğunu anlatan Yerlikaya, şunları söyledi: “Geçen yıl, 70 bin 62 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. 39 bin 525 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan Geri Gönderme Merkezlerimize sevk edildi. 23 bin 72 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilirken 7 bin 465 yabancıya 6458 sayılı Kanun kapsamında idari tedbirler uygulandı.”

Yerlikaya, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları önleme amaçlı Hayvan Durum İzleme Projesi (HAYDİ) kapsamında 2021 yılında 86 kişiye cezai işlem uygulandığını ifade etti.