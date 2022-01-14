AA Finans anketi: Merkez Bankası faizi sabit bırakacak

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans’ın piyasa beklenti anketine katılan 23 ekonomistin tamamı politika faizinin yüzde 14’te sabit bırakılacağını öngördü.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15’ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. İndirimin gerçekleştiği toplantının karar metninde “İndirimde sınırlı alan tamamlandı” denilmişti.
Bu ayki PPK toplantısı 20 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Enflasyonun 19 yılın zirvesine çıkarak yüzde 36’ya yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarına rağmen ocak ayındaki faiz indirim ihtimalini düşürmüştü.
Reuters anketine katılan 16 kurumun 15’i toplantıda faizlerin sabit tutulmasını, bir kurumsa 50 baz puanlık indirim yapılmasını beklediğini bildirmişti.