Reuters anketi: Ocakta faiz indirimi beklentisi yok

Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan yüzde 36’ya yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesinin ardından Merkez Bankası’nın (MB) bu ay politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

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Merkez Bankası (MB) politika faizini son olarak aralık ayındaki toplantıda 100 baz puan daha indirmiş ve yüzde 14’e çekmişti.

Reuters anketine katılan 16 kurumun 15’i önümüzdeki hafta yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kurumsa 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren sekiz kurumun medyan (ortanca) tahmini yüzde 14’te şekillenirken, tahminler yüzde 9 ila yüzde14,75 bandında yer alıyor. Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesiyse para politikası kararlarının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle ankete katılmayacaklarını belirtti.

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021’de TL dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi.

Genel beklenti, MB’nin eylülden beri ekonomik büyümeyi desteklemek için toplam 500 baz puan faiz indirmesinin ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

MB, aralık ayındaki toplantısı sonrasında alınmış faiz indirimi kararlarının birikimli etkilerinin 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edileceğini ve bu dönemde politika çerçevesinin gözden geçirileceğini belirmişti.

Birçok ekonomist bu yönlendirmeyi ilk çeyrekte faiz indirimlerine ara verildiği ve TL’deki değer kaybına bu süreçte faiz artışıyla tepki verilmeyeceği anlamı çıkardı.

Ekonomistler ayrıca asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun yılın ilk yarısı gelmeden yüzde 50 seviyesine yükselebileceğini belirtti.