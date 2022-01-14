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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 67 bin 857 vaka, 167 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 67 bin 857 vaka, 167 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 392 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 56 bin 256 kişi iyileşti.


Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; iki gün önce ise 77 bin 772’yle rekor kırmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler.”

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