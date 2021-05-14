Akşam Postası / 14 Mayıs 2021

Erdoğan: Haziranda tedbirler gevşetilecek

Cumhurbaşkanı, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ takviminin uygulanmaya başlayacağını belirtirken, “Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.

3,5 milyon insan öldükten varılan acı sonuç: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirmiş

160 milyon insan virüs kaptıktan ve 3 milyon 300 bin insan öldükten sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesindeki bağımsız bir araştırma kurulu bir yıllık araştırmanın acı sonucunu açıkladı: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirdi.

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Gram altın 500 liranın üzerine çıktı

Uluslararası piyasalardaki yükselişe paralel olarak gram altının fiyatı 501 liranın üzerini gördü.

HDP’ye göre binasına saldırının faili belli

HDP, genel merkez binasının saldırıya uğradığını bildirerek, “Faili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur” dedi.

WhatsApp’ta yeni dönem yarın başlıyor

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın yoğun eleştiriler nedeniyle ertelediği yeni gizlilik koşulları yarın yürürlüğe giriyor. Sözleşmeyi kabul etmeyenler için önümüzdeki haftalarda bazı kısıtlamalar var.

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İsrail ordusu önce ‘Gazze’ye girildi’ dedi, sonra çark etti

Gazze Şeridi’ne girildiğini duyuran İsrail ordusu çark etti.