Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 14 Mayıs 2021

Erdoğan: Haziranda tedbirler gevşetilecek

Cumhurbaşkanı, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ takviminin uygulanmaya başlayacağını belirtirken, “Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.

Demirtaş: Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128

Erdoğan ‘helallik’ istedi, yanıt gecikmedi: #HelalEtmiyorum ilk sırada

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17 Mayıs sonrası normalleşme planı nasıl olacak?

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3,5 milyon insan öldükten varılan acı sonuç: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirmiş

160 milyon insan virüs kaptıktan ve 3 milyon 300 bin insan öldükten sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesindeki bağımsız bir araştırma kurulu bir yıllık araştırmanın acı sonucunu açıkladı: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirdi.

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Çarpıcı bilimsel makale: ‘Corona virüsü laboratuvardan sızdı’ teorisi hala geçerli

Vaatler havada kaldı: Rus aşısının üretiminde neden zorlanılıyor?

ABD’de maske takma zorunluluğu aşılananlar için kalktı

Gram altın 500 liranın üzerine çıktı

Uluslararası piyasalardaki yükselişe paralel olarak gram altının fiyatı 501 liranın üzerini gördü.

Dogecoin, Musk ve Coinbase’den gelen haberle çıkışa geçti

HDP’ye göre binasına saldırının faili belli

HDP, genel merkez binasının saldırıya uğradığını bildirerek, “Faili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur” dedi.

WhatsApp’ta yeni dönem yarın başlıyor

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın yoğun eleştiriler nedeniyle ertelediği yeni gizlilik koşulları yarın yürürlüğe giriyor. Sözleşmeyi kabul etmeyenler için önümüzdeki haftalarda bazı kısıtlamalar var.

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İsrail ordusu önce ‘Gazze’ye girildi’ dedi, sonra çark etti

Gazze Şeridi’ne girildiğini duyuran İsrail ordusu çark etti.

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SON HABERLER

Eczacılar hala Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını bekliyor

Covid 19 pandemisinin başından bugüne kadar 51 eczacı, 19 eczane çalışanının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, sürecin finansal olarak da sıkıntılar getirdiğine dikkat çekti. Çolak, “Yıllardır ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyordu. Pandemisi ile birlikte eczanelerimizde yaşanan ekonomik daralmalar katlanılamaz hale geldi” dedi.

Dogecoin, Musk ve Coinbase’den gelen haberle çıkışa geçti

Son bir haftadır sert kayıpların yaşandığı Dogecoin, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’de listelenecek. Ayrıca milyarder işadamı Elon Musk da dün Dogecoin’le ilgili yeni bir paylaşım yaptı. İki haber sonrası Doge’nin fiyatı ise yüzde 25’e yakın çıktı.