Akşam Postası / 14 Mayıs 2021

Erdoğan: Haziranda tedbirler gevşetilecek
Cumhurbaşkanı, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ takviminin uygulanmaya başlayacağını belirtirken, “Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.
Demirtaş: Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128
Erdoğan ‘helallik’ istedi, yanıt gecikmedi: #HelalEtmiyorum ilk sırada
Formula 1, Türkiye’yi takvimden çıkardı
17 Mayıs sonrası normalleşme planı nasıl olacak?
Bilim kurulu üyesi: 5 bin vaka ay sonu bile mümkün değil
Bir doktor daha ‘corona’dan öldü
Washington Post editörü ‘Aşılıyım’ reklamını ‘sömürge zihniyeti’ne yordu
3,5 milyon insan öldükten varılan acı sonuç: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirmiş
160 milyon insan virüs kaptıktan ve 3 milyon 300 bin insan öldükten sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesindeki bağımsız bir araştırma kurulu bir yıllık araştırmanın acı sonucunu açıkladı: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirdi.
Çarpıcı bilimsel makale: ‘Corona virüsü laboratuvardan sızdı’ teorisi hala geçerli
Vaatler havada kaldı: Rus aşısının üretiminde neden zorlanılıyor?
Gram altın 500 liranın üzerine çıktı
Uluslararası piyasalardaki yükselişe paralel olarak gram altının fiyatı 501 liranın üzerini gördü.
Dogecoin, Musk ve Coinbase’den gelen haberle çıkışa geçti
HDP’ye göre binasına saldırının faili belli
HDP, genel merkez binasının saldırıya uğradığını bildirerek, “Faili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur” dedi.
WhatsApp’ta yeni dönem yarın başlıyor
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın yoğun eleştiriler nedeniyle ertelediği yeni gizlilik koşulları yarın yürürlüğe giriyor. Sözleşmeyi kabul etmeyenler için önümüzdeki haftalarda bazı kısıtlamalar var.
İsrail ordusu önce ‘Gazze’ye girildi’ dedi, sonra çark etti
Gazze Şeridi’ne girildiğini duyuran İsrail ordusu çark etti.