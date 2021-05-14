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Yaramazlara biraz batar!

HDP’ye göre binasına saldırının faili belli

HDP, genel merkez binasının saldırıya uğradığını bildirerek, “Faili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dur” dedi.

Fotoğraf: Twitter

HDP merkez yürütme kurulunun açıklamasında ‘dün gece saat 00:05’te genel merkez binasının, ‘belli çevreler tarafından yönlendirildiği açık’ üç kişilik bir saldırgan grubun saldırısına uğradığı’ aktarıldı: “Kamera kayıtlarından da anlaşıldığı üzere, iki ayrı noktada binamızı korumakla görevlendirilen polisler saldırıya engel olmadıkları gibi saldırı girişimine adeta yardımcı olmuşlardır.”

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “Saldırganların elini kolunu sallayarak, polislerin gözetimi altında partimize saldırması ve halen gözaltına alınmamış olması, saldırının amacının ve hangi güçler tarafından yönlendirildiğinin açık göstergesidir

Sokağa çıkma yasağına rağmen Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Türkiye’nin üçüncü büyük partisine yönelik gerçekleştirilen bu saldırının faili; kaos ve kargaşadan beslenen siyasi çevrelerdir, partimizi her fırsatta hedef gösteren iktidardır. Mafya ve karanlık ortakları tarafından kirli ilişkileri ortaya dökülen ve bu telaşla hedef saptırmak için partimizi ve muhalefeti suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu faildir.”

‘Türkiye’yi bu karanlıktan çıkaracağız

‘Siyaset-mafya ilişkilerinin aleni bir şekilde ortaya döküldüğü bir dönemde, HDP’ye yönelik bu ‘korkakça ve çetavari mafya yöntemleriyle’ gerçekleştirilen saldırıların tesadüfi’ olmadığı aktarılarak şöyle devam edildi: “Fakat yine söylüyoruz asla amacına ulaşmayacaktır. Hiçbir güç; partimize saldırarak mafya-siyaset-bürokrasi üçgeninde ortaya çıkan çürümüşlüğü gizleyemez, bu çürümüşlük üzerinden inşa edilen yoksulluğu, yolsuzluğu ve topluma dayatılan çözümsüzlüğü görünmez kılamaz.  

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HDP; parti binalarını ve varlığını da ülkeye umut veren Üçüncü Yol alternatif siyasetini de sadece savunarak değil, büyüterek yoluna devam edecektir. Ülkeyi bu karanlık, saldırgan zihniyetin insafına terk etmeyeceğiz. Kaos ve kargaşadan beslenen kesimlerin hesaplarını boşa çıkaracak, demokratik siyaset çizgimizdeki ısrarımızla ortak mücadeleyi büyütecek ve Türkiye’yi bu karanlıktan çıkaracağız.”

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