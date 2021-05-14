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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ‘helallik’ istedi, yanıt gecikmedi: #HelalEtmiyorum ilk sırada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın esnaftan ve çalışandan ‘helallik istemesinin’ ardından, Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi birinci sıraya yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, bugünkü açıklamasında, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek “Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

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Türkiye pandemide halkına en az maddi destek sağlayan ülkeler arasında yer almıştı.

Birçok kullanıcı ‘israf politikaları’nı hatırlatırken siyasi liderler seçim vurgusu yaptı.

https://twitter.com/BeyzaTfn/status/1393204292539097088
https://twitter.com/HkmMhmtKoroglu/status/1393204779036385281

Erdoğan: Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz

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