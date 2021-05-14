Erdoğan ‘helallik’ istedi, yanıt gecikmedi: #HelalEtmiyorum ilk sırada

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın esnaftan ve çalışandan ‘helallik istemesinin’ ardından, Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi birinci sıraya yükseldi.
Erdoğan, bugünkü açıklamasında, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek “Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.
Türkiye pandemide halkına en az maddi destek sağlayan ülkeler arasında yer almıştı.
Birçok kullanıcı ‘israf politikaları’nı hatırlatırken siyasi liderler seçim vurgusu yaptı.