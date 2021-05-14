Erdoğan ‘helallik’ istedi, yanıt gecikmedi: #HelalEtmiyorum ilk sırada

5'li çeteye 18 yılda 220 Milyar $ verdi. Bu da yetmedi;

Cengiz İnşaat'a 30 kez

Kolin İnşaat'a 36 kez

Makyol İnşaat'a 24 kez

Kalyon Holding'e 19 kez

Limak İnşaat'a 19 kez

vergi muafiyeti tanıdı.



Esnafa gelince helallik istedi.

Helal ediyor musunuz?#HelalEtmiyorum pic.twitter.com/QxFHKCmFzf