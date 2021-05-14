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Yaramazlara biraz batar!

Washington Post editörü ‘Aşılıyım’ reklamını ‘sömürge zihniyeti’ne yordu

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’un editörü Vannesa H. Larson, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yabancı turistler için hazırladığı tanıtım filmini ‘sömürge zihniyeti‘ne yordu.

Bakanlığın ‘GoTürkiye’ isimli Twitter hesabından paylaştığı reklam filminde turizm sektörü çalışanlarına “Keyfini çıkarın, ben aşılıyım” yazılı maskeler giydirilmişti. Reklam, sosyal medyada ‘aşağılayıcı’ bulunup eleştiri yağmuruna tutulunca apar topar kaldırılmıştı.

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Fotoğraf: Twitter

Twitter hesabı üzerinden videoyu alıntılayan Larson şunları yazdı: “Türkiye için böyle bir turizm reklam kampanyası yapmak neredeyse sömürge zihniyetini andırıyor. Çünkü Türkiye’de yerel halk tam kapanma halinde ve ülkenin yüzde 13’ünden azı aşılandı.”

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