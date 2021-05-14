Dogecoin, Musk ve Coinbase’den gelen haberle çıkışa geçti

Son bir haftadır sert kayıpların yaşandığı Dogecoin, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’de listelenecek. Ayrıca milyarder işadamı Elon Musk da dün Dogecoin’le ilgili yeni bir paylaşım yaptı. İki haber sonrası Doge’nin fiyatı ise yüzde 25’e yakın çıktı.

Fotoğraflar: Reuters, Pixibay

ABD’de geçen ay halka arz edilen kripto para borsası Coinbase, Dogecoin’in borsasında listeleneceğini duyurdu. Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Dogecoin’in altı ile sekiz hafta içerisinde listeleme planlarının olduğunu söyledi.

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Tesla ve SpaceX CEO’su Musk, Bitcoin’i çevresel faktörlerden dolayı eleştirirken, Dogecoin için de pozitif bir paylaşımda bulundu. Musk, son paylaşımında kripto paralara güçlü inancı olduğunu ancak fosil yakıtların büyük ölçüde kullanımına yol açmaması gerektiğini söyledi. Başka bir twitter paylaşımında ise ‘Dogecoin geliştiricileri ile sistemin işlem verimliliğini geliştirmek için birlikte çalıştıklarını‘ söyledi.

Working with Doge devs to improve system transaction efficiency. Potentially promising. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

Tesla’nın Bitcoin ile ödeme alma planlarının durdurulduğunu açıklamasının ardından piyasada sert kayıplar yaşanmıştı.

Bitcoin yüzde 4’e yakın düşüşle 48.995 dolar seviyelerinde seyrederken, Ethereum ise yüzde 4.5 değer kaybıyla 3.806 dolardan değerleniyor.