Prens Harry içini döktü: Hayvanat bahçesinde yaşar gibiydim

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in ABD’ye yerleşen torunu Prens Harry, kraliyet ailesinde yaşamayı, “The Truman Show filminde ve hayvanat bahçesinde yaşamanın karışımı gibi” diyerek tarif etti.

Çiftin Oprah Winfrey’ye verdikleri röportajda söyledikleri ses getirmişti. Fotoğraf: Reuters

Tahtın altıncı varisi Prens Harry, 2018’de evlendiği eşi Meghan Markle’la geçen yıl ABD’ye yerleşmiş, kraliyetteki görevlerini bırakmış; aileyle ipleri koparmıştı.

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‘Armchair Expert’ adlı bir podcast hazrılayan ABD’li oyuncu Dax Shepard’a konuşan 36 yaşındaki prens, 1997’de, Fransa’nın başkenti Paris’te trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana’nın yaşadıklarına tanık olduktan sonra, 20’li yaşlarda ‘kaliyet işi’nin kendisine göre olmadığını anladığını söyledi.

Babam kendisine davranıldığı gibi davrandı

‘Archie’ adında yaşında bir oğlu bulunan ve eşi ikinci bebeğine hamile prens, babası Prens Charles’ın kendisine karşı tavrına da değindi: “Aslında kimseyi direkt suçlamayı doğru bulmuyorum. Ben bazı acılar çektim. Sanırım bu babamın veya anne-babamın çektiği acılar nedeniyleydi. Bu genlerden gelen bir şey. Babam kendisine nasıl davranıldıysa bana o şekilde davrandı. Ben bu kısır döngüyü çocuklarım için nasıl kırabilirim diye düşündüm. Kendi çocuklarıma öyle davranmak istemiyorum.”

ABD’li oyuncu eşi Markle’la konuştuktan sonra onun tavsiyesi üzerine terapi görmeye başladığını da anlatan prens, “Terapi sayesinde başımı kumdan çıkarabildim. İşte burada ABD’deyim, önceliğimi kendi ruh sağlığıma ve aileme veriyorum” dedi.

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Evlenmeden önce bir kez ‘kimselere görünmemek için’ Markle’la Londra’da bir süpermarkette buluştuğunu anlatan Prens Harry, ABD’nin Los Angeles kentinde kendini çok özgür hissettiğini belirterek, “Oğlumu yanıma alıp bisikletle gezebiliyorum. Bunu kendi ülkemde asla yapamazdım” dedi.

Çift, ABD’li program sunucusu Oprah Winfrey’e de röportaj vermişti. Markle, kraliyet ailesinde ırkçılık yapıldığını ima etmişti.