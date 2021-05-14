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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir” dedi.

Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak normalleşmeye geçileceğini belirten Erdoğan, “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti. Bunun üzerine Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi birinci sıraya yükselmişti.

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Türkiye pandemide halkına en az maddi destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşıma “Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor” diye başladı.

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Erdoğan: Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz

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Covid 19 pandemisinin başından bugüne kadar 51 eczacı, 19 eczane çalışanının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, sürecin finansal olarak da sıkıntılar getirdiğine dikkat çekti. Çolak, “Yıllardır ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyordu. Pandemisi ile birlikte eczanelerimizde yaşanan ekonomik daralmalar katlanılamaz hale geldi” dedi.

Dogecoin, Musk ve Coinbase’den gelen haberle çıkışa geçti

Son bir haftadır sert kayıpların yaşandığı Dogecoin, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’de listelenecek. Ayrıca milyarder işadamı Elon Musk da dün Dogecoin’le ilgili yeni bir paylaşım yaptı. İki haber sonrası Doge’nin fiyatı ise yüzde 25’e yakın çıktı.