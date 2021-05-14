Demirtaş: Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir” dedi.
Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak normalleşmeye geçileceğini belirten Erdoğan, “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti. Bunun üzerine Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi birinci sıraya yükselmişti.
Türkiye pandemide halkına en az maddi destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.
Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşıma “Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor” diye başladı.