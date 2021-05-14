Demirtaş: Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir” dedi.

Pazartesi gününden itibaren kademeli olarak normalleşmeye geçileceğini belirten Erdoğan, “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti. Bunun üzerine Twitter’da #HelalEtmiyorum etiketi birinci sıraya yükselmişti.

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Türkiye pandemide halkına en az maddi destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşıma “Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor” diye başladı.

1- Merhabalar, nasılsınız? Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor. Lüks saraylarda 3-5 maaşla zevk ve sefa içinde yaşayanlar hiç mi utanmıyorlar? — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 14, 2021

2- Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 14, 2021

3- Yolsuzluk demek devletten bir miktar çalmaktır. Bunların yaptığına yolsuzluk demek yetersiz kalır. Çünkü devleti komple çaldılar. Bu yüzden yoksulsunuz, işsizsiniz ve yardım alamıyorsunuz güzel kardeşlerim. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 14, 2021