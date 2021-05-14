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Yaramazlara biraz batar!

Metro alt geçidinde doğum: ‘Adı Metroslav olsun’

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşayan 23 yaşındaki bir kadın metro istasyonunun alt geçidinde doğum yaptı.

Fotoğraf: BBC

Geçitten çığlık sesleri geldiğini duyan polisler hamile bir kadının sancısının tuttuğunu gördü. Hemen battaniye ve suyla yardımına koştu; doktor çağırdı. Oradan geçen diğer yolcular da genç kadına yardımcı oldu.

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Kadın, kısa süre içinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Polis teşkilatı, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Haber ve görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kullanıcılardan ‘şakayla karışık’ isim önerisi geldi: “Adını Metroslav koysun.”

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bebeğe Kiev Metrosu’nu ömür boyu bedava kullanma hakkı tanınmasını istedi.

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Kiev Metrosu’nda 2014’te de polis ve metro çalışanlarının yardımıyla bir kız bebek dünyaya gelmişti.

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