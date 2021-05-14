Diken

Yaramazlara biraz batar!

3,5 milyon insan öldükten varılan acı sonuç: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirmiş

160 milyon insan virüs kaptıktan ve 3 milyon 300 bin insan öldükten sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesindeki bağımsız bir araştırma kurulu bir yıllık araştırmanın acı sonucunu açıkladı: Covid-19 pandemisi pekala önlenebilirdi.

Hindistan’da ‘son görev’i yerine getiren bir aile… Fotoğraf: Reuters

Kurulun hazırladığı ‘Bu son olsun’ başlıklı raporda DSÖ ve hükümetlerin pandemi karşısındaki tutumu da ‘toksik kokteyl’ olarak nitelendi.

Reklam

DSÖ’nün ‘küresel olağanüstü hal’ ilan etmekte geç kaldığı saptanırken acilen değişiklikler yapılmazsa yeni salgınlara maruz kalınabileceğine dikkat çekildi.

Rapordan satırbaşları şöyle:

  • Çin’deki salgın daha önce haber verilmeliydi.
  • DSÖ 30 Ocak’a kadar beklemek yerine 22 Ocak’ta ‘küresel olağanüstü hal’ ilan etmeliydi.
  • Birçok hükümet ‘bekle-gör’ yaklaşımı benimsedi ve gerekli önlemleri almadı. Böylece salgına karşı vakit kaybedildi. ABD ve ABD’de şubat ayının tamamı boşa harcandı. Ancak hastaneler dolmaya başlayınca harekete geçildi.
  • DSÖ ‘seyahat kısıtlamaları’nda da geç kaldı.
  • Hükümetler sağlık sistemlerine salgınla mücadeleye hazır hale getirmek yerine koruyucu ekipman ve ilaç peşine düştü.

Raporda bundan sonra yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:

Reklam
  • Ülkeleri sorumlu tutma gücüne sahip yeni bir ‘küresel tehditler konseyi‘ oluşturulmalı.
  • İlgili ülkelerin onayı olmadan bilgileri yayınlamak için bir hastalık sürveyans (belirli hastalıkların nasıl ortaya çıktığı ve dağıldığına ilişkin sistematik gözlem) sistemi kurulmalı.
  • Aşılar kamu malı olarak sınıflandırılmalı ve bir pandemi finansman fonu bulunmalı.
  • Zengin G7 ülkeleri acilen düşük gelirli ülkelere aşı desteği sağlayan DSÖ Covax programına 1.9 milyar $ koymalı.

Çarpıcı bilimsel makale: ‘Corona virüsü laboratuvardan sızdı’ teorisi hala geçerli

SON HABERLER

Eczacılar hala Covid-19’un meslek hastalığı sayılmasını bekliyor

Covid 19 pandemisinin başından bugüne kadar 51 eczacı, 19 eczane çalışanının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, sürecin finansal olarak da sıkıntılar getirdiğine dikkat çekti. Çolak, “Yıllardır ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyordu. Pandemisi ile birlikte eczanelerimizde yaşanan ekonomik daralmalar katlanılamaz hale geldi” dedi.

Dogecoin, Musk ve Coinbase’den gelen haberle çıkışa geçti

Son bir haftadır sert kayıpların yaşandığı Dogecoin, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase’de listelenecek. Ayrıca milyarder işadamı Elon Musk da dün Dogecoin’le ilgili yeni bir paylaşım yaptı. İki haber sonrası Doge’nin fiyatı ise yüzde 25’e yakın çıktı.