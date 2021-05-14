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Yaramazlara biraz batar!

26 milyon doları çamaşır makinesine atmış

ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan bir kadın, 26 milyon dolar (219.5 milyon lira) ikramiye isabet eden loto kuponu yanlışlıkla çamaşır makinesine attı.

Fotoğraf: California Lottery

California eyaletinde çekilen ‘SuperLottoPlus’ adlı oyun için 14 Kasım 2020’de yatırılan kupona isabet eden ikramiyeyi almak için dün son gündü. Ancak ikramiyeyi alan olmadı. Çünkü talihli, kuponu pantolonunun cecbinde unutup çamaşır makinesine atmıştı.

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Şirket konunun inceleneceğini söyledi.

Kuponu kaybedenlerin veya bir şekilde zarar gördüğünü söyleyenlerin ‘sahibin kendisi olduğunu’ bir fotoğraf veya videoyla kanıtlaması gerekiyor. Nihai kararı yetkililer veriyor.

Kupona çıkan milyonlarca dolar sahibine ödenmezse California’daki devlet okullarına aktarılacak.

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