Yangından kaçmak için beşinci kattan atlayan kedi çimlerin üzerine düştü

ABD’nin Chicago kentinde, bir binanın beşinci katındaki dairede çıkan yangından kaçmak için camdan atlayan kedi çimlerin üzerine düştü ve yara almadan kurtuldu.

Chicago İtfaiyesi’nin bir çalışanı, ekip arkadaşları yangını söndürmeye çalışırken binanın dış cephesini görüntülüyordu. O sırada dumanların arasından beliren bir kedi cama çıktı; kısa bir süre etrafı kolaçan etti ve kendini aşağı bıraktı. Görüntüleri ‘kayda geçti’.

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Binanın önündekilerin şaşkın ve endişeli bakışları arasında kırık camdan atlayan kedi aşağıdaki duvarı es geçerek çimlerin üzerine üstüne düştü. Görgü şahitleri, “Neyse ki sapasağlam dört ayağının üzerine düştü” diyerek derin bir oh çekerken o, önce koşarak oradan uzaklaştı ama sonra ‘evinden uzakşamak’ istememiş olacak ki geri döndü.

Fotoğraf: Guardian

İtfaiye sözcüsü Larry Langford, “Korkmuştu. Bir aracın altında biraz saklandı sonra çıktı oradan ve tekrar binaya girmek istedi” dedi. Langford, kedinin sahibini bulmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kimsenin yaralanmadığı yangın kısa sürede kontrol altına alındı; çıkış nedeni araştırılıyor. İtfaiye, kedinin sahibini aradıklarını