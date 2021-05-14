17 Mayıs sonrası normalleşme planı nasıl olacak?

Türkiye’de hızla artan vaka sayısını düşürmek için 29 Nisan’da başlatılan ‘tam kapanma’ uygulaması 17 Mayıs’ta sona erecek. Siyasiler yaptıkları açıklamalarda tam kapanma sonrası normalleşme sinyalleri verdi. Kulislerde konuşulanlar geçişin kademeli olacağı yönünde.

Fotoğraf: AA

Hürriyet’te yer alan habere göre, ‘tam kapanma’ öncesi büyükşehirlerden Anadolu’ya gidenlerin geri dönüşleri en büyük endişe konusu. Uygulamanın sona ermesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması planı masada.

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Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği fikrine sıcak bakılıyor.

Düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlar için ise henüz erken olduğu görüşü hakim.

Normalleşme planının 17 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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Daha önceki açıklamalar

Erdoğan: “Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.“

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.“

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “17 Mayıs 05:00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05:00’ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah.”