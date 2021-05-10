Vakadaki düşüş risk haritasına yansıdı

EFE SÖNMEZ

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ‘turuncu’ kategorideki il sayısı 15’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

Ülke çapında 29 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci, 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Nisan ayının ortasında 60 bin seviyesine çıkan vaka sayısı ise 15 bin seviyesine kadar geriledi.

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Bakanlığın 17-23 Nisan haftası için açıkladığı vaka sayısına göre iki kent turuncu, 79 kent kırmızı kategorideydi. 24-30 Nisan haftası için hazırlanan haritada ise turuncu kent sayısı beşe yükselmişti.

Bakanlığın bugün yayınladığı 1-7 Mayıs tarihlerini kapsayan verilere göre turuncu kent sayısı beşten 15’e yükseldi.

Bir haftada Batman, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mersin, Muş, Osmaniye, Hatay ve Hakkari, kırmızıdan turuncuya geriledi.

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Haritalar: diken.com.tr

Mavi (100 binde 10’un altı), Sarı (100 binde 11-35 arası) Turuncu (100 binde 36-100 arası) Kırmızı (100 binde 100’ün üstü.)