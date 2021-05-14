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Yaramazlara biraz batar!

Formula 1, Türkiye’yi takvimden çıkardı

Formula 1 yönetimi, Türkiye’yi yarış takviminden çıkardığını duyurdu.

Geçen yılın kasım ayında İstanbul’da yarış düzenlenmişti. (Fotoğraf: AA)

Açıklamada, Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarının, 11-13 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanan yarışa engel olduğu kaydedildi.

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Aralarında Britanya ve Fransa’nın da olduğu bazı ülkeler, Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlaması getirmişti. Bu nedenle Şampiyon Ligi finali de İstanbul’dan alınmıştı.

Formula 1’in CEO’su Stefano Domenicali, Türkiye’de yarış düzenlemeyi beklediklerini ancak kısıtlamalar nedeniyle haziran ayında bunun mümkün olmadığını söyledi.

Domenicali, organizatörün bu sezon Türkiye’de yarış düzenlenmesi yönünde talepte bulunduğunu kaydetti.

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Güncel takvim şöyle:

Şampiyonlar Ligi finali Portekiz’de

Britanya, Türkiye’yi ‘kırmızı liste’ye alıyor

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