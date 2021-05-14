İkizderelilere bayramda da huzur yok: ‘İktidar korku yaymaya çalışıyor’

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi’nde 21 Nisan’da başlayan halk direnişi devam ediyor. Taş ocağına karşı çıkan halk, ne zorluk olursa olsun direnmeye kararlı: “Son ağaca kadar buradayız, ölmek var dönmek yok. İktidar korku yaymaya çalışıyor ama en ufak bir geri adım atan yok.”

Cengiz İnşaat köy halkına bayramda iş makinalarının duracağını söz vermişti. Ancak bu söz tutulmadı. İş makineleri bayram demeden ağaç kıyımını sürdürdü.

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Cengiz İnşaat bayramda iş makinalarının çalışmayacağını söylemişti…



İkizdereli vatandaş: "Bunların gözlerini para bürümüş. Orman, taş, toprak ne varsa yok etmek için kolları sıvamışlar. Bir şekilde durması lazım bu makinaların" pic.twitter.com/zxk9mEUPmL — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 14, 2021

Bölgedeki son durumu İkizdereli Bestan Albayrak ve Nurdan Baş Diken’e anlattı.

Derenin içinden çalışma alanına gidebiliyorlar

Bestan Albayrak: “Sabah saat 5’te sesleri duymaya başladık. Dün halk olarak çalışma alanına dere içinden girdik. Kayalıklardan gittik. Onlar da şaşırdı biz oraya gidince.”

Cengiz İnşaat faaliyet alanına demir kapı çekerek kameralar yerleştirmişti. Demir kapının önünde nöbet bekleyen jandarma ekipleri alana girişi engelliyor. Bununla birlikte iş makinelerinin olduğu bölgeye giden yollar da jandarmalar tarafından kapatıldı.

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Fotoğraf: Diken

Bu nedenle köy halkı canını tehlikeye atmak pahasına derelerin içinden geçerek faaliyet yürütülen alana gidiyor.

Cengiz İnşaat İkizderelilerin çalışma alanına gitmesini engellemek için demir kapı çekti.



Yetmedi!



Çalışma alanına gidilen yollar jandarma tarafından kapatıldı.



Ama İkizdereliler yılmadı, derelerin içinden, kayalıklardan geçip, yokuşları tırmanarak alana ulaştı. pic.twitter.com/48fZLJqHcT — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) May 14, 2021

Nurdan Baş: “Bize ilk iki gün çalışma yapılmayacağı söylenmişti. Fakat çalışma devam etti Direnişteki arkadaşlarımız zor şartlar altında mücadele vererek çalışmayı durdurdu. Fakat bugün yine başladı. Bugün Mehmet Bekaroğlu oradaydı onun dışında kimse içeri alınmadı.”

Köylüler çalışmaları yer yer durduruyor ama alandan çekildikten sonra iş makineleri devam ediyor. Yani iki saat çalışıyorsa iki saat de duruyor iş makinaları. Köylüler bu nedenle kendilerini ziyarete gelen milletvekillerinden iş makinelerinin önünde hep beraber nöbet tutmak istiyor.

İkizdere’de ne oluyor?

2020 yılında Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İyidere sahiline yapılması planlanan lojistik liman için ihaleye çıkıldı. İhaleyi 1 milyar 719 milyon lira karşılığında iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat ve Yapı&Yapı AŞ ortaklığı kazandı

Projede deniz dolgusu öngörülüyor. Bu nedenle ham madde temini için taş ocakları ve bağlantı yoluna ihtiyaç var.

Ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için İşkencedere Vadisi’nde bulunan Cevizlik ve Gürdere köylerinde 17 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

21 Nisan’da iş makinelerinin faaliyeti geçmesi üzerine yöre halkı direnişe geçti ancak jandarma engeliyle karşılaştı.

Cengiz İnşaat halk direnişi üzerine topu bakanlığa atarak, “Ham maddenin temin edilmesi planlanan İkizdere Cevizlik Taş Ocağı, Bakanlık tarafından seçilmiştir” dedi.

Son olarak taş ocağı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.