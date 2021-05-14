Bir doktor daha ‘corona’dan öldü

İstanbul Tabip Odası, doktor Süreyya Salihustaoğlu‘nun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Açıklamaya göre Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi’nde çalışan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor, dün yaşamını yitirdi.
Salihustaoğlu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1997 yılın mezunlardındandı.
Tabip odası, üyelerinin ölümüne dair “Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajını yayınladı.
Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre salgının başından bugüne en az 425 sağlıkçı hayatını kaybetti.