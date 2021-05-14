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Yaramazlara biraz batar!

Bir doktor daha ‘corona’dan öldü

İstanbul Tabip Odası, doktor Süreyya Salihustaoğlu‘nun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamaya göre Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi’nde çalışan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor, dün yaşamını yitirdi.

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Salihustaoğlu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1997 yılın mezunlardındandı.

Tabip odası, üyelerinin ölümüne dair “Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajını yayınladı.

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