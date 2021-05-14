Bir doktor daha ‘corona’dan öldü

Covid 19 pandemisinin başından bugüne kadar 51 eczacı, 19 eczane çalışanının salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, sürecin finansal olarak da sıkıntılar getirdiğine dikkat çekti. Çolak, “Yıllardır ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyordu. Pandemisi ile birlikte eczanelerimizde yaşanan ekonomik daralmalar katlanılamaz hale geldi” dedi.