Akşam Postası / 14 Haziran 2022

Kılıçdaroğlu’nun çıkışının perde arkası: ‘Manipülatif anket’ iddiası tepesini attırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında isim vermeden bir gazeteci ve araştırmacıya yüklendi. Diken’in CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışının altında temmuzda yayımlanacağı iddia edilen bir anket ve bugün kaleme alınan bir köşe yazısı yer alıyor.

Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü: ‘Gölge başkan’ kalacak

Yargıtay başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Karar genel merkeze de iletildi.

Sağlık Bakanlığı önünde eylem: Ambulans şoförü ikna edildi

Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförü, üç saat boyunca dolaştığını ancak onkoloji hastasını bir hastaneye bırakamadığını söyleyerek kendisini ambulansa kilitledi.

Parti tabanı ‘Nihayet’ dedi: Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Kararın gerekçesiyse belediye meclisinde el kaldıran bir kadın meclis üyesine karşı kullandığı ifadeler.

Diken’e konuşan parti kaynakları Özcan’ın bir süredir gündeme gelen ayrımcı söylemlerinden rahatsız olduklarını belirtirken, kararı ‘olumlu’ karşıladıklarını söyledi.

Venezuela-Türkiye hattında ‘gizemli’ ticaret: 1 gram peynir gelmedi, şimdi de buğday…

İki yıldır Venezuela’dan peynir ithal edemeyen Türkiye şimdi de Venezuela’da buğday üreteceğini söyledi ama iklim koşulları nedeniyle bu mümkün değil.

İktidara yakın gazete: Hakimler sandıktan kaçmak için YSK’ya rapor yağdırıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin iddiasına göre, seçim kurulu başkanlıklarına atamalar için birinci sınıfa ayrılmış hâkimler, kuraya girmemek için sağlık raporu almaya başladı.

Danıştay’daki İstanbul Sözleşmesi davasında ‘sürtük’ atışması

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararına karşı Danıştay’da açılan davaların esastan görülmesine devam ediliyor.

Hatalı tablonun ardından: Haziranın ilk haftasının Covid-19 verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 30 Mayıs-5 Haziran’da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Akşener’den THY’nin ismini değiştireceğini söyleyen Erdoğan’a: Onu da düzeltiriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Hava Yolları’nın ismini ‘Türkiye Havayolları’ olarak değiştireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Biz geldiğimizde onu da düzeltiriz.”

Uzmanlar iki virüs için uyardı: Çocuklarda ateş, kusma ve ishal şikayetleri fırladı

Acillere mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle başvuran çocuk hastaların sayısı arttı. Uzmanlara göre bunun nedeni norovirüs, adenovirüs ve rotavirüs.

Çalışma bakanı ‘Enflasyona karşı devletim yanımda’ dedirtecekmiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin temmuzda bütün çalışanların ‘yüzünü güldürecek’ güçte olduğunu söyledi.

Erdoğan’dan Genco Erkal’ın beraatine itiraz: ‘Diploma sormak’ hakaretmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, usta tiyatrocu Genco Erkal’ın beraatine itiraz etti. İtirazın gerekçesindeyse Erdoğan’ın diplomasının sorulmasının hakaret olduğu öne sürüldü.

AKP’li vekil TFF’yi ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı, Fenerbahçeli isimden yanıt geldi

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı olması beklenen Mehmet Büyükekşi’nin yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu’nu alması yönünde “Üzülürsünüz” diyerek uyardı.

MAK Araştırma: 18-29 yaş grubunda AKP hiçbir bölgede birinci parti değil

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Önümüzdeki seçimde AK Partililerin çocukları bile onlara oy vermeyecek. Daha önce AKP’ye oy vermeyen ancak bu seçimde vermeyi düşünen bir Allah’ın kuluna rastlamadım” dedi.

Erdoğan, ‘İki yıl sabredip geçelim’ diyeli yedi sene oldu: Türkiye, 5G’de de nal topluyor

Mobil iletişim teknolojisi 4G’ye sekiz yıl geç kalan Türkiye, 5G’ye de geç kalıyor. 83 ülkede kullanılan 5G altyapısı için Türkiye’de 1,5 milyar dolarlık yatırım gerekiyor.

AB’den Türkiye’deki Suriyelilere 50 milyon avro ek nakdi yardım

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Suriyelileri desteklemek için yürütülen nakdi yardım programına 50 milyon avro ilave fon sağladı.

Trafiği durdurup yol ortasında şınav çeken kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken kişi gözaltına alındı.