Sağlık Bakanlığı önünde eylem: Ambulans şoförü ikna edildi

Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförü, üç saat boyunca dolaştığını ancak onkoloji hastasını bir hastaneye bırakamadığını söyleyerek kendisini ambulansa kilitledi.

Aracın megafonundan, “Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” diye bağıran şoför, daha sonra İkna edilerek araçtan indirildi.

İleri Haber’den İzel Sezer’in haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla görüşmek istediğini belirten ambulans şoförü “Onkoloji hastasını taşıdım, üç saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, sağlık bakanının gelmesini istiyorum” dedi.

Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde bir ambulans şoförü kendisini ambulansa kilitledi, “oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” diyor. pic.twitter.com/BDOjchCjZq — İzel Sezer (@izelsezer) June 14, 2022

Sezer’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ambulans şoförünün “Kendimi patlatırım” demesine rağmen herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığı görüldü.

Gazeteci Sezer şunları aktardı: ”Yaklaşık 20 dakikadır bakanlık önünde eylem devam ediyor ama daha şimdi üç ekip otosu ve bir sivil araç geldi. Ambulans şoförü kapıyı kilitlediği için polis açamıyor. Polis ‘Tamam gel seni sağlık bakanıyla görüştürürüz’ diyerek şoförü ikna etmeye çalışıyor.”

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen sağlık çalışanı araçtan indirildi.