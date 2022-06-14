İktidara yakın gazete: Hakimler sandıktan kaçmak için YSK’ya rapor yağdırıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin iddiasına göre, seçim kurulu başkanlıklarına atamalar için birinci sınıfa ayrılmış hâkimler, kuraya girmemek için sağlık raporu almaya başladı.

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AKP ve MHP tarafından hazırlanıp TBMM’de yasalaşan seçim kanunuyla il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından kurayla belirlenecek.

Önceki sistemde il seçim kurulu, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında ve merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki asil ve iki yedek hâkim üyeden oluşuyordu.

İl seçim kurulu başkanı ve üyeleri, ilçe seçim kurulu başkanlarının en geç 6 Temmuz’a kadar yeniden belirlenecek.

Muhalefet, kurayla hakim belirlemenin seçime müdahale anlamına geleceğini, hakimler üzerinde kuraya katılıp katılmama konusunda baskı yaratılacağını savunarak değişikliğe tepki göstermişti.

‘YSK’ya sağlık raporu yağıyor’

Türkiye gazetesinin haberine göre yeni seçim kanunu kapsamında, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına atamalar için birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasındaki görevlendirmelerde sorun çıktı.

Kuraya girmek istemeyen hâkimlerden Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sağlık raporu yağmaya başladı. Sadece İzmir’de 40 civarında birinci sınıfa ayrılmış hâkim sağlık raporu alarak kuraya girmek istemediklerini YSK’ya bildirdi. Kuradan çıkacak isimlerin seçim döneminde yoğun olarak bir ay boyunca görev yapacak olması sebebiyle, birçok hâkimin bu yola başvurduğu öne sürüldü.

Raporlar incelenecek

Habere göre YSK’daki ağırlıklı görüşse hâkimlik yapmaya engel bir hastalığı yoksa kuraya katılmaları zorunluluğu getirmek. YSK’ya hâkimlerden gelen sağlık raporlarının büyük bölümü bu yüzden kabul edilmeyecek. YSK önümüzdeki günlerde sağlık raporlarıyla ilgili bir karar verecek ve sadece kanser hastalığı sebebiyle alınan sağlık raporlarının kabul edilmesi yönünde görüş bildirecek. Buna rağmen kuraya katılacak hâkimin bulunmaması durumundaysa en kıdemli hâkimden başlayarak il ve ilçe seçim kurullarında görev alacaklar belirlenecek.