Ay Dünya’ya en yakın noktada: Bu gece gökyüzünü ‘çilek dolunay’ aydınlatacak

Bu gece gökyüzüne hayranlıkla bakmak için teleskopa ihtiyacınız yok.

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Bu gece gökyüzünde şölen var. Yalnızca amatör astronomlar değil herkes büyük ve parlak bir dolunay görecek. Bu gece ay hem ‘çilek’ hem ‘süper’.

Neden ‘çilek’ deniyor?

‘Çilek dolunayı’ olarak bilinen haziran dolunayı adını, ABD’nin kuzey doğusundaki çilek hasadı mevsiminden alıyor. Ama bu gece gökyüzünün şovu bununla bitmiyor.

Aynı zamanda ‘Süper Ay’a tanık olacağız. Ayın yörüngesi elips şeklinde ve ay boyunca Dünya’ya farklı uzaklıklarda bulunuyor. Ay Dünya’ya en yakın konumda olduğunda, bu dolunay evresine denk gelirse Süper Ay deniyor. Süper Ay ortalama bir dolunaydan yüzde 17 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor.