Trafiği durdurup yol ortasında şınav çeken kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde yol ortasında trafiği durdurarak şınav çeken kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: TRTHaber

AA’nın haberine göre Eski Edirne Caddesi’nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R., o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı işyerinde gözaltına aldı.

‘Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması’ suçundan ceza verilen bu kişinin sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi.