Uzmanlar iki virüs için uyardı: Çocuklarda ateş, kusma ve ishal şikayetleri fırladı

Acillere mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle başvuran çocuk hastaların sayısı arttı. Uzmanlara göre bunun nedeni norovirüs, adenovirüs ve rotavirüs.

Fotoğraf: AA

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bu süreçte çocukların bol bol sıvı ve ateş düşürücü alması gerektiğine dikkat çekerek, mide bulantısı, kusma ve ishali olan çocukların mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürülmesi gerektiğini söyledi.

Habertürk’ten Demet Demirkır’ın haberine göre özellikle son dönemde gelen çocuk hastalarda 39-40 derece ateş görülüyor. Diğer belirtilerin yanı sıra konjonktivit (kırmızı göz hastalığı) şikayetleri de var.

Profesör Kurugöl şöyle konuştu: “Şu anda adenovirüs salgını var. Özellikle yüksek ateş, öksürük ve kusmayla hastaneye giden vakalarda adenovirüs saptanıyor. Ateşin yanında ishal ve kusma şikayetleri olanlarda da norovirüs görülüyor. Bu virüsler okul öncesi ve okul çağı çocukları olmak üzere büyük çocukları etkisi altına alıyor.”

Uzmanlara göre öğrenciler özellikle pandemi süresinde uzun süre evde kaldığı için yeterince temas olmadı ve virüse yabancı kaldı.

Ateş, kusma ve ishal durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmesini gerektiğini belirten Kurugöl, “Norovirüsler, virüslerden kaynaklanan ishal salgınlarının yüzde 60-95’ini oluşturmaktadır. Esas bulaş ağız-dışkı yoluyla olur. Kreş ve yuvalarda, göçmen kamplarında, tatil yapılan kamplarda, hastanelerde, okullarda, restorantlarda, gemilerde, askeri birliklerde ve aile içinde bulaş sıktır” dedi.