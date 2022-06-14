Akşener’den THY’nin ismini değiştireceğini söyleyen Erdoğan’a: Onu da düzeltiriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Hava Yolları’nın ismini ‘Türkiye Havayolları’ olarak değiştireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Biz geldiğimizde onu da düzeltiriz.”

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Bugün TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Artık Turkey yok, Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız” demişti.

AKP hükümeti uluslararası alanda Türkiye’nin ismini İngilizce karşılığı olan ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ olarak değiştirmişti.

Akşener, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa #AzKaldı…”