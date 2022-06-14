Mahkeme, Boğaziçi’nde ‘rektör oluru’yla genel sekreter atamasını iptal etti

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörlerinden Melih Bulu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç’un genel sekreter olarak görevlendirilmesiyle ilgili işlem mahkeme tarafından iptal edildi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi 30 Mayıs 2022 tarihli kararında Malkoç’un geçici görevlendirmesinde usulde ve yetkide paralellik ilkesi gereği üniversite yönetim kurulunun kararı veya görüşünün alınması gerektiğini belirtti.

Oy birliğiyle verilen kararda üniversite yönetim kurulunun kararı olmadığı veya görüşü alınmadığı için Malkoç’un atamasının hukuka uygun olmadığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Malkoç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Ocak 2021’de rektörlüğe atanıp 15 Temmuz 2021’de alınan Bulu döneminde göreve getirilmişti. Malkoç, Bulu sağlık iznindeyken yerine vekalet eden bugünkü ‘kayyım rektör’ Naci İnci tarafından 1 Haziran 2021’de genel sekreter olarak atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri de 13 Temmuz 2021’de söz konusu atamanın iptali istemiyle dava açmıştı. İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi dava kapsamında 20 Eylül 2021’de yürütmeyi durdurma kararı vermişti ama Malkoç görevine devam etmişti.

Öte yandan Malkoç’un bir dönem Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli şube başkan vekili olduğu ve cumhurbaşkanı eski başdanışmanı ve kamu denetçisi Şeref Malkoç’un akrabası olduğu ortaya çıkmıştı.

Okulun elektronik belge yönetim sisteminde 14 Şubat’ta yer alan açıklamada, Malkoç’un ‘görülen lüzum üzerine’ görevden alındığı belirtilmiş yerine de Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden öğretim üyesi Dr. Hasan Fehmi Topal getirilmişti.