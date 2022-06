İlk bakışta Disney+: Bugün yayına başlayan platformda ne var ne yok

SERCAN SARIKAYA

Türkiye’de yayın yapan dijital platformlar arasına bugün itibarıyla Disney+ da katıldı.

Netflix ve Amazon Prime Video’nun ardından önemli yayın platformlarından Disney+ Türkiye pazarında yerini aldı. Bünyesinde Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gibi markaları barındıran Disney, hızlı bir şekilde yerli içerik alımına da başladı.

İlk yerli içerik ‘Kaçış’

Ana sayfada platformun ilk duyurduğu yerli içerik olan Engin Akyürek’li ‘Kaçış’ var.

The Simpsons ve Family Guy da burada

Biraz aşağı inildiğinde kült çizgi diziler The Simpsons ve Family Guy göze çarpıyor. Ayrıca yakın zamanda Netflix kataloğundan çıkan Modern Family ve How I Met Your Mother da öne çıkanlar arasında.

Fox Türkiye dizileri de yer alıyor

Fox kanalları Disney çatısının altında yer aldığından, Fox Türkiye dizileri de platformda yerini almış. 24 dizisi ve Die Hard gibi aksiyon-polisiye türünün önemli yapımları katalogda. How I Met Your Mother’dan ilhamla hazırlanan How I Met Your Father dizisinin ilk sezonu da kataloğa eklenmiş

Sevilen animasyon filmleri Aslan Kral ve Moana

Aslan Kral, Moana ve Enkanto gibi Disney animasyonları ve tabii ki Marvel orijinal içeriklerini de ana sayfa da görmek mümkün. Geçtiğimiz hafta yayına başlayan Marvel’ın ilk müslüman süper kahramanı Ms. Marvel, eş zamanlı olarak takip edilebilecek. Sinemalarda fırtına gibi esen Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi de 22 Haziran’da platformdan izlenebilecek.

Homeland ve The Walking Dead gibi kültleşmiş diziler platformda yerini almış

Katalogda gerilim ve korku kategorilerinde kültleşmiş içerikler var. Politik gerilim türündeki ödül canavarı Homeland, birçok zombi yapımının önünü açan The Walking Dead, antolojik korku serisi American Horror Story ve sevimli vampir avcısının hikayesini izlediğimiz Buffy The Vampire Slayer öne çıkanlar.

Marvel hayranları sevinç çığlıkları atacak

Marvel içeriklerine özel yer ayrılmaması beklenemezdi tabii ki. Tüm Marvel filmlerinin dört faz şeklinde yer aldığı The Infinity Saga koleksiyonu Marvel fanlarını sevindirecek. Ayrıca bu filmleri kronolojik ya da Marvel zaman akışı şeklinde izleme seçenekleri de mevcut.

Uslanmaz kahraman Deadpool artık Disney’de

Ana sayfadaki Marvel butonuna geçince, Fox’un satın alınmasıyla birlikte Marvel’e geri dönen X-Men ve Deadpool filmlerini görmek mümkün. Ayrıca efsanevi Marvel çizgi dizileri, Spider-Man Animated Series ve X-Men Animated Series nostalji tutkunlarını sevindirecek.

Star Wars kategorisiyle ‘güç sizinle’

Star Wars fanlarına çığlık attıracak bir bölüm de mevcut. Burada yine filmleri zaman akışına göre ya da kronolojik izleme seçenekleri var. The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi ve The Book of Boba Fett dizileri de katalogda yerini almış.

Lansmana özel yıllık 279 TL kampanyasından yararlanmadıysanız aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL planlarından birini seçmeniz gerekiyor.