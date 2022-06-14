MAK Araştırma: 18-29 yaş grubunda AKP hiçbir bölgede birinci parti değil

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Önümüzdeki seçimde AK Partililerin çocukları bile onlara oy vermeyecek. Daha önce AKP’ye oy vermeyen ancak bu seçimde vermeyi düşünen bir Allah’ın kuluna rastlamadım” dedi.

Genel seçime bir sene kaldı. Buna rağmen muhalefetteki partiler kasımda erken seçim olabileceğini belirtirken, iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini ısrarla söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ‘kasımda seçim’ iddialarını yalanladı.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılar iktidara oy desteğinin azaldığını öne sürüyor. Anketler AKP’nin ortağı MHP’yi de yüzde 7’nin hemen üstünde gösteriyor.

Sözcü’den Deniz Ayhan’a konuşan Kulat, AKP’deki erimeyi şöyle anlattı: “AK Parti yöneticilerinden bazılarının çocukları da artık babalarının partisine oy vermeyeceğini söylüyor. Ben gençlerle özel çalışıyorum. Farklı kademelerde pek çok AK Partili il, ilçe, genel merkez yöneticisi eski ve yeni milletvekilleri de bizzat çocukları için bu serzenişte bulunuyor. 18-30 yaş grubu seçmen iktidardan rahatsız. Muhalefete de genel bir ilgi var. Bu seçmen çoğunlukla asabı bozuk seçmen.”

Kulat, ”Şehirlerin varoşları çok mutlu değil. AK Parti’ye daha önce oy veren seçmenlerin üçte birindeki oy kaybını net hissediyorsunuz” dedi.

Türkiye’yi sekiz bölgeli araştırdıklarına dikkat çeken Kulat, şöyle devam etti: “Yedi coğrafi bölge ve İstanbul. 18-29 yaş grubunda AK Parti hiçbir bölgede birinci parti değil. İller bazında var ama bölgesel olarak yok. Gençler, ciddi şekilde AK Parti’nin politikalarını yeterli bulmuyor.”