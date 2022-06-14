Çalışma bakanı ‘Enflasyona karşı devletim yanımda’ dedirtecekmiş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin temmuzda bütün çalışanların ‘yüzünü güldürecek’ güçte olduğunu söyledi.

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Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun mayıs raporuna göreyse Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçerek 6 bin 17 TL’ye, yoksulluk sınırıysa 19 bin 602 TL’ye çıktı.

Bu sebeple, ocaktaki zamdan kısa süre sonra sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ daha sonra da ocak ayını işaret etmişti. Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’se baştan beri isteksizdi.

Son oalrak Erdoğan dün ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek çalışmalar yürüttüklerini şöyle anlatmıştı: “Bu çerçevede temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız.”

‘Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz’

Bugün Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu’nun (ÇEKAT) yıldönümünde konuşan Bilgin’se şunları kaydetti: “Temmuz ayında, bütün çalışanların yüzünü güldürecek hiç olmazsa ‘Enflasyona karşı benim devletim yanımda’ dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır. Enflasyonist dönemlerde insanların karamsar olması, fiyatların baskısı karşısında yaşadıkları sorunlar önemlidir ama daha önemlisi şudur, bunları aşacağımıza dair inancımız, bunları aşacağımıza dair elimizdeki verilerdir. Bu veriler de Türkiye’nin üretim gücünden kaynaklanmaktadır.”