Erdoğan, ücretliye sözleşmede yer alan ‘enflasyon farkı’nı ikinci kez müjdeledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Temmuzda enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Törenihttps://t.co/dCnYVkkIF2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2022

Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun mayıs raporuna göreyse Türkiye’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçerek 6 bin 17 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 19 bin 602 TL’ye çıktı.

Bu sebeple, ocaktaki zamdan kısa süre sonra sendikaların belirlediği açlık sınırın hayli altına inen asgari ücret için ikinci zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir süre ‘top çevirmiş’ daha sonra da ocak ayını işaret etmişti. Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’se baştan beri isteksiz.

Geçen haftaki kabine toplantısı sonrası Erdoğan, “Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz” demişti.

Bugün de Türkiye İhracatçılar Meclisi genel kurulunda konuşan Erdoğan, zamlarla ilgili şunları söyledi: ”İnsanlarımızın döviz ve altın tasarrufu alışkanlıklarını TL’ye yöneltmek için çeşitli alternatifler sunuyoruz. Milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Aralık ve ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 şubat ve mart aylarından itibaren sorunları önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız. Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz. Herkesin hesabını, planını buna göre yapmasını özellikle tavsiye ediyorum.”

Erdoğan ne demek istiyor?

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede aldıkları zam oranı altı aylık enflasyonun altında kalması halinde enflasyon farkı ödeniyor.

Yıllık enflasyon mayısta 73,5 olmuştu. Beş aylık enflasyonsa yüzde 35,64’e ulaştı. Yani şimdiden memur ve emekliler için yüzde 30,64’lük enflasyon farklı oluştu. Bu oranın üstüne de toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik zam da ekleniyor. Yani şimdiden yüzde 37’lik zam kesinleşti. Ancak kesin zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyonla netleşecek.

Yani teknik anlamda Erdoğan’ın enflasyon farkı ifadesi asgari ücretliler için geçerli değil. Ancak Erdoğan’ın bu ekonomik ve hukuksal terimleri iç içe kullanması, asgari ücrete de temmuzda ‘zam’ yani enflasyon farkı geleceği beklentisine yol açtı. Haber siteleri bu gelişmeyi ‘müjde’ olarak son dakika duyurdular.