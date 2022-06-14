CHP’den SADAT’a suç duyurusu: Suç örgütüyle karşı karşıyayız

CHP genel başkan yardımcıları ‘paramiliter yapı’ olarak nitelendirdikleri Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, adliye önündeki açıklamasında ”Bir suç örgütü ile karşı karşıyayız” diyerek SADAT’ın silah ticareti yaptığını öne sürdü.

SADAT’ın ismi son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu. SADAT’sa bunun üzerine Kılıçdaroğlu’na 1 milyon TL’lik tazminat davası açtığını duyurmuştu.

Bugün Ankara başsavcılığına giderek şikayet eden Tezcan ve beraberindeki heyet burada bir basın açıklaması düzenledi.

‘Paramiliter örgütlenme suçtur’

Tezcan şunları söyledi: ”Daha önce sayın genel başkanımız yaptığı açıklamalarla da ortaya çıktığı üzere SADAT, paramiliter bir yapıdır. Kanunlarımız karşısında paramiliter örgütlenme suçtur. SADAT, paramiliter örgütlenmesiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde suç işlemek için kurulmuş ve Saray’ın da desteğini arkasına alarak faaliyet yürüten bir suç örgütüdür.”

‘SADAT silah ticareti yapmaktadır’

Tezcan şöyle devam etti: “İnternet sitelerinde yaptıkları yayın, açıklama ve ilanlarda açık bir şekilde gayri nizami harp eğitimi ve terör eğitimi verdiklerini ikrar etmektedirler. Verdikleri kurs sonunda mezun olanların sabotaj, terör gibi yetenekleri kazandıklarını açıkça deklare eden suç örgütüyle karşı karşıyayız.

SADAT’ın yetkililerinin yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki SADAT silah ticareti yapmaktadır. Silah ticaretine aracılık yapmaktadır. Bu açıkça suçtur. SADAT bunları yaparken öbür taraftan bir yan kuruluşu olan aynı kişilerin birlikte hareket ettiği ASSAM adlı bir kuruluşun eliyle anayasal düzeni değiştirmek üzere Asrika adı altında bir devlet kurarak anayasal düzeni değiştirme hedefi olduğunu açıkça ifade etmektedir.”