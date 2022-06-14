Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği düşürüldü: ‘Gölge başkan’ kalacak

Yargıtay başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğini düşürdü. Karar genel merkeze de iletildi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3’üncü Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla dört yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmişti. Kaftancıoğlu, 31 Mayıs’ta infaz işlemleri için götürüldüğü Silivri Cezaevi’nden denetimli serbestlikle çıkmıştı.

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53’üncü maddesine göre ‘parti yöneticisi olmasına kısıtlama’ getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu’nun il başkanlığına devam edip etmeyeceği ve ileride milletvekili olup olamayacağı tartışılıyordu.

Edinilen bilgiye göre Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay başsavcılığı tarafından düşürüldü. Karar genel merkeze gönderildi.

Kaftancıoğlu: Korkularının ecele faydası olmayacak

Karar sonrası açıklama yapan Kaftancıoğlu, ”CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!” dedi.

CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir.

O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır…

Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak! — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 14, 2022

CHP’li kaynaklar: ‘Resmiyette’ bir isim atanacak, Kaftancıoğlu ‘gölge başkan’ olacak

Diken’e konuşan CHP’li kaynaklar, kararı tanımadıklarını belirtip ”Siyaset mahkemede değil, meydanda yapılır. Kaftancıoğlu da meydanda olmaya devam edecek” dedi. CHP’li kaynak, ilk etapta Kaftancıoğlu’nun yerine atama yapılacağını, ardından da seçime gidileceğini bildirdi.

Ancak bu ‘resmiyette’ bir isim olacak. Kaftancıoğlu ‘gölge başkan’ olarak kalıp tüm CHP kendisini il başkanı olarak tanımlayacak. O da her yerde CHP’yi il başkanı olarak kendisi temsil edecek.