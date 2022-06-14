Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP, ‘yolsuzlukla’ suçlanan belediye başkanını ihraç etti


Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP’den ihraç edildi.

Fotoğraf: AA

Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet aldığının öne sürülmesi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.


Bunun üzerine CHP, Şahin’i ‘parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları’ nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.

CHP, Bilecik belediye başkanını disipline sevk etti

SON HABERLER