CHP, ‘yolsuzlukla’ suçlanan belediye başkanını ihraç etti

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP’den ihraç edildi.
Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet aldığının öne sürülmesi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.
Bunun üzerine CHP, Şahin’i ‘parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları’ nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.