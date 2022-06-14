CHP, ‘yolsuzlukla’ suçlanan belediye başkanını ihraç etti

Yolsuzluk suçlamaları nedeniyle geçici olarak görevden alınan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP’den ihraç edildi.

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Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet aldığının öne sürülmesi üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Bunun üzerine CHP, Şahin’i ‘parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları’ nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmişti.