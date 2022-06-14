Erdoğan’dan Genco Erkal’ın beraatine itiraz: ‘Diploma sormak’ hakaretmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, usta tiyatrocu Genco Erkal’ın beraatine itiraz etti. İtirazın gerekçesindeyse Erdoğan’ın diplomasının sorulmasının hakaret olduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: Onur Kızıldeli

Genco Erkal’ın, “Alemin çocuk doğurup doğurmayacağına karışacağına diplomayı ortaya bir koy bakalım. Arkadaşın rektörden de olsa sahte de olsa görelim şunu” ve “Başkanlık sistemi yetmez, Türk usulü çobanlık sistemi olsun” ifadeleri hakkında dava açılmıştı. Mahkeme, 3 Mayıs’ta beraat kararı vermişti. Ancak Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel buna itiraz etti.

Halk Tv’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre itirazda, Erdoğan’a diploma sormanın hakarete girdiği öne sürüldü: ”Cumhurbaşkanının diplomasıyla ilgili örtülü sorgulama ve oluşturulmak istenen şaibeler alaycı, tahfif edici bir üslup ile yapılmakta olup eğitimsizlik ve dolaylı imaları barındırarak hakaret kapsamındadır.”

Erdoğan’ın avukatı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne çobanlık nitelendirmesinde bulunmanın da hakaret olduğunu iddia etti: ”Çobanlık meslek olsa dahi toplumda övgü nitelemesi değildir. Çoban mesleklerin ve mefhumların düşüğü olarak sınıflandırılmıştır. Tesisatçılık, mühendislik, çobanlık gibi bir sıralamada beyan edildiği takdirde hakaret ve aşağılama kapsamında sayılmayan bir ifade pekala müstakilen bir sıfat olarak birine ait kılınarak kullanıldığında hakaret kapsamındadır.”

Erkal’ın avukatı Turgut Kazan, diplomada dayanak diye gösterilen kararlarda Erdoğan’a ‘şerefsiz / çalıp çırpan biri’ suçlamalarının yöneltildiğini hatırlatarak yanıt verdi: ”O eylemlerin müvekkilimizin dile getirdiği eleştirilerle benzerliği yoktur.”

Kazan, çobanlığın hakaret sayılmasına da karşı çıktı. Dokuzuncu cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e “Çoban Sülü” dendiğini, onun da bu sözü gülerek karşıladığını söyledi. Ayrıca Erdoğan’ın da “Çobanlık felsefesini anlamayan insan yönetemez, ben de çobanım” sözlerini de hatırlattı.

Genco Erkal’a cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma