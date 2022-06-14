AKP’li vekil TFF’yi ‘Üzülürsünüz’ diyerek uyardı, Fenerbahçeli isimden yanıt geldi

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı olması beklenen Mehmet Büyükekşi’nin yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu’nu alması yönünde “Üzülürsünüz” diyerek uyardı.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu ”Siyaset spordan elini çekmezse, bizler de mecburen siyasete gireceğiz” diyerek bu sözlere tepki gösterdi.

Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor yönetiminin, TFF yönetim kuruluna mevcut üye Mustafa Hacıkerimoğlu’nu önerdiğini açıklamıştı.

‘Bizi üzer, hasmane bir tutum olur’

Twitter hesabından TFF’yi etiketleyerek yazan AKP’li Cora, üstü kapalı olarak federasyonu uyararak, şunları kaydetti: “TFF yönetimine Mustafa Hacıkerimoğlu ismi önerilmesi doğru ve isabetli bir karardır. Bu kararından dolayı Trabzonspor başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz. TFF başkan adayı camiamızın bu isteğini dikkate almalı. Aksi bir durum bizi üzer. Hatta hasmane bir tutum olur.”

‘Mecburen siyasete gireceğiz’

Cora’nın paylaşımı sosyal medyada eleştirilirken, Fenerbahçeli Metin Sipahioğlu’ndan yanıt geldi.

Sipahioğlu Twitter’da verdiği yanıtta, şunları dedi: ”Fenerbahçe siyaset üstüdür diye defalarca yazdık, yazdım. Ama siyaset spordan elini çekmezse, bizler de mecburen siyasete gireceğiz, bunu da herkes bilsin!”