Akşam Postası / 14 Haziran 2021

Biden-Erdoğan görüşmesinde dolar/TL’ye yön verecek üç senaryo

Dolar/TL haziran başında 8,88’le tarihi zirveyi gördükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yönelik iyimser beklentilerin de etkisiyle gerilediği 8,40’ın da altında güne başladı. Görüşmeye dair üç senaryo öne çıkıyor.

Bakan Kurum: 2 bin 166,5 metreküp müsilaj temizlendi, 51 tesise para cezası kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde başlatılan seferberlik kapsamında 2 bin 166,5 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdiklerini, yapılan denetimlerde 51 tesise idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yolcu garantisi hızlı trende de tutmadı: Cebimizden 7,5 milyon dolar daha çıkacak

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 2020 yılı için verilen 5 milyon yolcu garantisi tutturulamadı. Sayı 740 binde kaldığı için Hazine’nin yüklenici Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 7,5 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

Demirtaş: İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları için, “İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak” dedi.

Konut satışlarında bir yılın en düşük seviyesi

Türkiye’de konut satışları mayısta 12 ayın en düşük seviyesini gördü. Düşüşte, tam kapanma ve yüksek faiz gibi faktörler oldukça etkili.

Hintliler İstanbul’dan transit geçtiği için Fransa’nın ‘kırmızı liste’sindeymişiz

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye’nin ‘İstanbul’dan transit yapan Hintli yolcular’ nedeniyle Fransa’nın ‘kırmızı liste’sinde bulunduğunu söyledi.

Araç muayenesini geciktirmenin cezası değiştirildi

Araç muayene gecikme bedelleri yeniden düzenlendi.

Almanya’nın ‘imam hamlesi’: Kendin yetiştir kendin çalıştır

Almanya’da maaşını Türkiye’den alan imamlardan hoşnutsuzluktan ötürü devlet destekli imam yetiştirme projesi hayata geçti.

İsrail’de Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail’de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Benyamin Netanyahu dönemi sona erdi. Aşırı sağcı lider Naftali Bennett yeni başbakan olacak.

Ümit kaptan, 97 göçmeni ölümden kurtardı

Fotoğraflar: DHA

Bir konteyner gemisinin kaptanı Ümit Gürpınar Malta açıklarından geçerken rotasını değiştirip 97 göçmeni ölümden kurtardı. Ankara’nın girişimiyle 12 saat süren diplomasi trafiği sonucunda Malta göçmenleri kabul etti.

Tarlada yıldırım çarpan çocuk işçi hayatını kaybetti

Eskişehir’de tarlada yıldırım isabet eden bir çocuk hayatını kaybetti, bir genç yaralandı.

Kocasını öldürtmek için kiralık katil ‘buldu’; anlaştığı kişi dedektif çıktı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan bir kadın, kocasını öldürtmek için kiralık katil tutmayı planladı. Biriyle anlaştı ancak tetikçi sandığı kişi kimliğini gizleyen bir dedektif çıktı.

Seri katilin evinden 17 kişinin ceset parçaları çıktı

Meksika’da bir seri katilin evinin altında kazı yapan polis, 17 kişiye ait 3 bin 787 kemik parçası buldu.

Amanos Dağları’nda yeni ters lale türü keşfedildi: Arsuz

Fotoğraf: AA

Ege ve Aksaray üniversitelerinden öğretim üyeleri, Amanos Dağları’nın Hatay sınırında tespit edilen yeni bir ters lale türünü bilim dünyasına tanıttı.

Uzun burunlu denizatı ‘Buradayım!’ dedi

Fotoğraf: BBC News

Nadiren rastlanan ‘uzun burunlu denizatı’ Britanya’nın güneybatısındaki Plymouth sahilinde görüntülendi.

19 bin dolarlık bitki: Açık artırmada rekor kırdı

Fotoğraf: CNN International

Yeni Zelanda’da, dokuz yaprağı olan bir iç mekan bitkisi açık artırmada 19 bin 297 dolara (161 bin 50 lira) satıldı.

Spermler uzayda 200 yıla kadar dayanabiliyor

Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre spermler uzayda 200 yıla kadar hayatta kalabiliyor. Henüz kanıtlanmış olmasa da bu sonuçlardan yola çıkan bazı araştırmacılar insanların Mars’ta üreyebileceği savını ortaya attı.

Gaziantepspor’un ‘tarih’i çalındı

Fotoğraf: AA

Bir dönem Süper Lig ve Avrupa kupalarında başarılar elde eden, bugün ise amatör ligde dahi mücadele edebilecek kadrosu bulunmayan Gaziantepspor’un tesisi soyuldu. Kalan kupalar taraftara emanet edildi.