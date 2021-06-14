Akşam Postası / 14 Haziran 2021

Biden-Erdoğan görüşmesinde dolar/TL’ye yön verecek üç senaryo
Dolar/TL haziran başında 8,88’le tarihi zirveyi gördükten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine yönelik iyimser beklentilerin de etkisiyle gerilediği 8,40’ın da altında güne başladı. Görüşmeye dair üç senaryo öne çıkıyor.
Biden: Türkiye’yi savunmak bizim için kutsal bir yükümlülük
Fed kararı öncesi altında fiyat çekiliyor
Musk’ın ikinci U dönüşü Bitcoin’i sıçrattı
Bakan Kurum: 2 bin 166,5 metreküp müsilaj temizlendi, 51 tesise para cezası kesildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde başlatılan seferberlik kapsamında 2 bin 166,5 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdiklerini, yapılan denetimlerde 51 tesise idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Yolcu garantisi hızlı trende de tutmadı: Cebimizden 7,5 milyon dolar daha çıkacak
Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 2020 yılı için verilen 5 milyon yolcu garantisi tutturulamadı. Sayı 740 binde kaldığı için Hazine’nin yüklenici Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 7,5 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.
Demirtaş: İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları için, “İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak” dedi.
TGC, Peker’in hedef aldığı Veyis Ateş’ten savunmasını istedi
Konut satışlarında bir yılın en düşük seviyesi
Türkiye’de konut satışları mayısta 12 ayın en düşük seviyesini gördü. Düşüşte, tam kapanma ve yüksek faiz gibi faktörler oldukça etkili.
Hintliler İstanbul’dan transit geçtiği için Fransa’nın ‘kırmızı liste’sindeymişiz
Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye’nin ‘İstanbul’dan transit yapan Hintli yolcular’ nedeniyle Fransa’nın ‘kırmızı liste’sinde bulunduğunu söyledi.
Novavax’ın Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili: İlk dozlar düşük gelirli ülkelere gidecek
Araç muayenesini geciktirmenin cezası değiştirildi
Araç muayene gecikme bedelleri yeniden düzenlendi.
Almanya’nın ‘imam hamlesi’: Kendin yetiştir kendin çalıştır
Almanya’da maaşını Türkiye’den alan imamlardan hoşnutsuzluktan ötürü devlet destekli imam yetiştirme projesi hayata geçti.
İsrail’de Netanyahu dönemi sona erdi
İsrail’de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Benyamin Netanyahu dönemi sona erdi. Aşırı sağcı lider Naftali Bennett yeni başbakan olacak.
Ümit kaptan, 97 göçmeni ölümden kurtardı
Bir konteyner gemisinin kaptanı Ümit Gürpınar Malta açıklarından geçerken rotasını değiştirip 97 göçmeni ölümden kurtardı. Ankara’nın girişimiyle 12 saat süren diplomasi trafiği sonucunda Malta göçmenleri kabul etti.
Tarlada yıldırım çarpan çocuk işçi hayatını kaybetti
Eskişehir’de tarlada yıldırım isabet eden bir çocuk hayatını kaybetti, bir genç yaralandı.
Kocasını öldürtmek için kiralık katil ‘buldu’; anlaştığı kişi dedektif çıktı
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan bir kadın, kocasını öldürtmek için kiralık katil tutmayı planladı. Biriyle anlaştı ancak tetikçi sandığı kişi kimliğini gizleyen bir dedektif çıktı.
Seri katilin evinden 17 kişinin ceset parçaları çıktı
Meksika’da bir seri katilin evinin altında kazı yapan polis, 17 kişiye ait 3 bin 787 kemik parçası buldu.
Amanos Dağları’nda yeni ters lale türü keşfedildi: Arsuz
Ege ve Aksaray üniversitelerinden öğretim üyeleri, Amanos Dağları’nın Hatay sınırında tespit edilen yeni bir ters lale türünü bilim dünyasına tanıttı.
Uzun burunlu denizatı ‘Buradayım!’ dedi
Nadiren rastlanan ‘uzun burunlu denizatı’ Britanya’nın güneybatısındaki Plymouth sahilinde görüntülendi.
19 bin dolarlık bitki: Açık artırmada rekor kırdı
Yeni Zelanda’da, dokuz yaprağı olan bir iç mekan bitkisi açık artırmada 19 bin 297 dolara (161 bin 50 lira) satıldı.
Spermler uzayda 200 yıla kadar dayanabiliyor
Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre spermler uzayda 200 yıla kadar hayatta kalabiliyor. Henüz kanıtlanmış olmasa da bu sonuçlardan yola çıkan bazı araştırmacılar insanların Mars’ta üreyebileceği savını ortaya attı.
Gaziantepspor’un ‘tarih’i çalındı
Bir dönem Süper Lig ve Avrupa kupalarında başarılar elde eden, bugün ise amatör ligde dahi mücadele edebilecek kadrosu bulunmayan Gaziantepspor’un tesisi soyuldu. Kalan kupalar taraftara emanet edildi.