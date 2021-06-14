19 bin dolarlık bitki: Açık artırmada rekor kırdı

Yeni Zelanda’da, dokuz yaprağı olan bir iç mekan bitkisi açık artırmada 19 bin 297 dolara (161 bin 50 lira) satıldı.

Fotoğraf: CNN International

‘Rhaphidophora Tetrasperma’ adlı bitkinin, nadir rastlanan beyaz alacalı türü internet üzerinden düzenlenen açık artırmada satışa sunuldu.

‘Monstera minima’ olarak da adlandırılan bitkiyi satan Trade Me’nin sözcüsü Millie Silvester, açık artırmanın süresinin dün sona erdiğini, son dört dakikada teklif veren iki kişi arasındaki rekabetin kızıştığını anlatarak, “Sonunda sitede satılan en pahalı iç mekan bitkisi oldu. Sekiz yaprağı var dokuzuncu da daha çok küçük gelişmek üzere” dedi.

Bitkinin satılmadan önce 102 bin kez görüntülendiğini belirten Silvester, “Yeni Zelanda dolarıyla satış fiyatı 27 bin 100, Amerikan doları olarak 19 bin 297. Bu ilgi Yeni Zelandalıların bitkileri ne kadar sevdiğinin göstergesi” ifadelerini kullandı.

Rhapidophora Tetrasperma Tayland ve Malezya’da yetişiyor.