Amanos Dağları’nda yeni ters lale türü keşfedildi: Arsuz

Ege ve Aksaray üniversitelerinden öğretim üyeleri, Amanos Dağları’nın Hatay sınırında tespit edilen yeni bir ters lale türünü bilim dünyasına tanıttı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım ve Aksaray Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Mehtap Tekşen Hatay’ın Arsuz bölgesindeki Amanoslar’da farklı olduğunu düşündüğu ters laleyi inceledi.

Bitkinin, literatürde ismi yer almayan bir tür olduğu sonucuna varan Yıldırım ve Tekşen hazırladığı bilimsel makaleyi Yeni Zelanda merkezli uluslararası hakemli dergi Phytotaxa’ya gönderdi. Dergide yayınlanan makaleyle bilim dünyasına kazandırılan bitkiye ‘Arsuz lalesi’, bilimsel olarak ise ‘Fritillaria arsusiana Yıldırım&Tekşen’ adı verildi.

Türkiye’de 46 türü var

Yeni bir bitkiyi bilim dünyasına kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım şunları söyledi: “Ters lale (Fritillaria) grubu dünya genelinde 150 kadar türle temsil edilmektedir. Ülkemizde ise son keşifle 46 tür ve bu türlerde 20 tanesi sadece ülkemizde bulunan endemik türlerdir. Ülkemiz ters lale cinsinin önemli bir merkezidir.”

Bitkinin çok dar bir alana yayıldığını belirten Yıldırım korunması gerektiği konusunda da uyardı: “Hatay’ın İskenderun ilçesi, Arsuz bölgesi civarındaki Amanos Dağları’nda 1500 metre rakımlarda yayılış göstermektedir. Bu bölgede yol çalışmaları var, bazı yerlerde hayvan otlatmalarına rastlıyoruz. Bu nedenle nesli tehlike altına girebilecek bir bitki. Son zamanlarda küresel iklim değişiklikleri bu tarz soğanlı yumrulu bitkileri çok etkiliyor. Bu nedenle bölgede öncelikli olarak yerel yönetim ve halk, bitkiye sahip çıkarak koruma çalışmalarını başlatmalıdır.”

Yıldırım, bilim dünyasına kazandırdıkları ‘Hatay sümbülü’nü de bu bölgede bulduklarını sözlerine ekledi.