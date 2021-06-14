Araç muayenesini geciktirmenin cezası değiştirildi

Araç muayene gecikme bedelleri yeniden düzenlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğine göre yeni düzenlemeler şöyle:
- 9 Haziran 2021’e kadar süresi geçtiği halde araç muayene yaptırmamış olanların 31 Aralık 2021’e kadar (bu tarih dahil) yaptırması durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine 9 Haziran’a kadarki yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak.
- Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücretiyle ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.
- Zorunlu araç muayene tarihi 9 Haziran’dan sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene ücretiyle birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edilecek.
- Tahsilinden vazgeçilecek yüzde 5 fazla yerine hesaplanacak tutar tebliğde belirtilen formüle göre belirlenecek.
- Kanundaki, “22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süre için yüzde 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz” hükmü, zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış tüm araç sahipleri için geçerli olacak ve hükümden yararlanılması için belirli bir tarih sınırı bulunmayacak. Buna göre, zorunlu araç muayene tarihi 3 Temmuz 2020’den önce olduğu halde muayeneyi 22 Mart 2020’den sonra yaptıranlar için 22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süreye yüzde 5 fazla hesaplanmayacak.
- 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ret ve iade edilmeyecek. Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, yüzde 5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarlar, belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılacak.