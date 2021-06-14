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Yaramazlara biraz batar!

Araç muayenesini geciktirmenin cezası değiştirildi

Araç muayene gecikme bedelleri yeniden düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğine göre yeni düzenlemeler şöyle:


  • 9 Haziran 2021’e kadar süresi geçtiği halde araç muayene yaptırmamış olanların 31 Aralık 2021’e kadar (bu tarih dahil) yaptırması durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine 9 Haziran’a kadarki yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak.
  • Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücretiyle ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.
  • Zorunlu araç muayene tarihi 9 Haziran’dan sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene ücretiyle birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edilecek.
  • Tahsilinden vazgeçilecek yüzde 5 fazla yerine hesaplanacak tutar tebliğde belirtilen formüle göre belirlenecek.
  • Kanundaki, “22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süre için yüzde 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz” hükmü, zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış tüm araç sahipleri için geçerli olacak ve hükümden yararlanılması için belirli bir tarih sınırı bulunmayacak. Buna göre, ​​​​​​​zorunlu araç muayene tarihi 3 Temmuz 2020’den önce olduğu halde muayeneyi 22 Mart 2020’den sonra yaptıranlar için 22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süreye yüzde 5 fazla hesaplanmayacak.
  • ​​​​​​​9 Haziran 2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ret ve iade edilmeyecek. Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, yüzde 5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarlar, belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılacak.

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