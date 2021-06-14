Musk’ın ikinci U dönüşü Bitcoin’i sıçrattı

Milyarder girişimci Elon Musk’un kripto madenciliğinin daha temiz enerjiyle yapılması halinde CEO’su olduğu elektrikli araç şirketi Tesla’nın kripto paralarla ödeme almaya devam edeceğini söylemesiyle Bitcoin 39 bin dolara fırladı.

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Musk Twitter’daki paylaşımında, ödeme işlemlerinin ‘madencilerin makul düzeyde temiz enerji (yaklaşık yüzde 50) kullandığına dair teyit geldiğinde’ başlayacağını belirtti.

Musk’ın bu çıkışı, son dönemde kripto paralarla ilgili attığı tweet’lerin ABD Menkul Değerler ve Borsa Komisyonu’nca incelenmesi gerektiğine dair bir habere karşılık olarak geldi.

‘Mucit’ girişimcinin mesajından sonra Bitcoin yüzde 9.3 sıçrayarak haziran başından beri en büyük çıkışını kaydetti ve 40 bin dolara dayandı. Bitcoin TSİ 7:49’da 39 bin 300 dolar civarında işlem görüyor. Mart ayında ‘müjdeli’ haberi duyurarak, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz” diyen milyarder, mayısa gelindiğinde fosil yakıtlarla ilgili endişelerini dile getirip kripto madenciliği ve işlemleri ağırlıklı olarak bu tür enerjiyle yapıldığı için Bitcoin kararını durdurduğunu açıklamıştı.

Musk’ın bu son U dönüşü uzmanlarca şüpheyle karşılandı, keza milyarder yatırımcı son dönemde kripto para fiyatlarında ciddi oynamalara sebebiyet verdi. Her ne kadar, yeni düzenlemeler gibi kripto paraların ana akım piyasalara adapte edilmesiyle ilgili birçok gündem maddesi varsa da Musk’ın bir tweet’i momentumu bir anda değiştirebiliyor. İşlem hacminin görece kısıtlı olduğu oynak bir piyasada ise bu müdahalelerin etkisi hayli büyük oluyor.

Büyük hangarlarda çıkarılıyor

Coin’ler karmaşık algoritmaları işleyen bilgisayarlarca çıkarılıyor ve bu cihazlar hava limanı hangarlarını andıran dev tesislerde çalışıyor. Bu da elektriği üretimdeki başlıca girdi haline getiriyor ki bu süreçte binlerce haneye yetecek kadar enerji harcanıyor. Bitcoin madenciliği bugün 2015’teki seviyenin 66 katı elektrik harcıyor ve yakın gelecekte bu süreçteki karbon salınımına bir düzenleme gelebilir. Sürdürülebilir elektrik enerjisiyle üretilenlere ise ‘temiz coin’ deniyor.