Yolcu garantisi hızlı trende de tutmadı: Cebimizden 7.5 milyon dolar daha çıkacak

Kamu-özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda 2020 yılı için verilen 5 milyon yolcu garantisi tutturulamadı. Sayı 740 binde kaldığı için Hazine’nin yüklenici Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına 7.5 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

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Yap-işlet-devret modelli bu projelerde işletici firmalara günlük veya yıllık olmak üzere araç geçişi, yolcu, hasta sayısı gibi garantiler veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse, geçiş ücretleri dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre 29 Ekim 2016’da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda yolcu garantileri nedeniyle üç yılda devletin kasasından 13 milyon 852 bin 545 dolar çıktı.

Tren garında yıllık yolcu garantisinin tutmaması halinde şirkete her yolcu için 1.5 dolar ödeniyor. Garantinin tutması durumunda ise her yolcu için ödeme 50 cent oluyor.

Sözleşme kapsamında ilk iki yıl için 2’şer milyon, sonraki iki yıl için 5’er milyon, sonraki dört yıl için 8’er milyon ve dokuz-14’üncü yıllar için de 10’ar milyon yolcu garantisi verilmişti.

Dönemlere göre firmalara ödenen rakam şöyle:

2016-2017 döneminde 2 milyon yolcu garanti edildi ve 2 milyon 207 bin 230 yolcu gelince, 3 milyon 103 bin 615 dolar ödendi.

2017-2018 döneminde 2 milyonluk garantiye göre, 2 milyon 497 bin 861 yolcu geldi ve 3 milyon 248 bin 930 dolar şirkete verildi.

2018-2019’da 5 milyon yolcu garantisi tutmayınca, 7 milyon 500 bin dolar daha ödendi.

2020-2021 dönemi için de 5 milyon yolcu garantisi verildi, ancak 740 bin kişi kullandığı için hedef tutmadı.

2020 ile birlikte yolcu garantisi için ödenen tutar 21 milyon 352 bin dolara ulaşacak.