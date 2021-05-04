Yap-işlet-ödet: Garanti geçişler yine tutmadı, faturamız kabarık

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilip döviz kuruyla garanti ücret sunulan müteahhitler için tahsilat dönemi başladı. Ankara’da garanti ücretler için ‘hesap mesaisi’ yapılırken fatura yine bir hayli yüklü.

Fotoğraf: AA

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, 2020 yılı için Kuzey Marmara Otoyolu’nu işleten ortaklığa 2 milyar 150 milyon TL, Ankara-Niğde Otoyolu’na da 150 milyon TL araç geçiş garantisi kapsamında ödemede bulunuldu.

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Şirketlere yakın kaynaklar ödemelerin geçen hafta yapıldığını söylüyor.

Yap-işlet-devretle inşa edilen diğer projeler ise şöyle:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Osmangazi Köprüsü Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Avrasya Tüneli“

Ankara’da diğer projeler için bu hafta itibariyle bir ödeme takvimi oluşturuluyor.



Hedef, ödemeleri bayramdan önceye yetiştirilmek. Tutar ise henüz net değil. Ancak konuşulan rakam 1-2 milyar TL.

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Müteahhitlerin toplam alacağının ise 14-15 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.