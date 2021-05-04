Yap-işlet-ödet: Garanti geçişler yine tutmadı, faturamız kabarık

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilip döviz kuruyla garanti ücret sunulan müteahhitler için tahsilat dönemi başladı. Ankara’da garanti ücretler için ‘hesap mesaisi’ yapılırken fatura yine bir hayli yüklü.
Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, 2020 yılı için Kuzey Marmara Otoyolu’nu işleten ortaklığa 2 milyar 150 milyon TL, Ankara-Niğde Otoyolu’na da 150 milyon TL araç geçiş garantisi kapsamında ödemede bulunuldu.
Şirketlere yakın kaynaklar ödemelerin geçen hafta yapıldığını söylüyor.
Yap-işlet-devretle inşa edilen diğer projeler ise şöyle:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Osmangazi Köprüsü
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu
Avrasya Tüneli“
Ankara’da diğer projeler için bu hafta itibariyle bir ödeme takvimi oluşturuluyor.
Hedef, ödemeleri bayramdan önceye yetiştirilmek. Tutar ise henüz net değil. Ancak konuşulan rakam 1-2 milyar TL.
Müteahhitlerin toplam alacağının ise 14-15 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.