Normal sonuç: Usulsüzlüğü ihbar eden memurun maaşı kesildi

İstanbul Üniversitesi’nde rektörlük usulsüzlük yapanı değil, ortaya çıkarıp ihbar edeni cezalandırdı. Rektörlüğün ceza için sunduğu gerekçe ise ‘ticari sırrı ifşa etmek.’

ANKA’nın haberine göre İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda usulsüzlük yapıldığına dair bilgi ve belgeleri rektörlüğe bildiren memur Y.Ö.’ye, ‘ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa ettiği’ gerekçesiyle maaştan kesme cezası verildi.

İddiaya göre usulsüzlüğün odağında AKP’li isimler var

Y.Ö.’nün iddiasına göre üniversitede usulsüzlüğü yapan şirketin sahipleri AKP’li Sultangazi belediyesinde şube müdürüyken üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na getirilen Y.P. ve kanun hükmünde kararnameyle sürekli işçi kadrosuna geçen F.A.

Söz konusu şirket iddiaya göre 2015-2020 yıllarında üniversiteden birçok kez ihale almış. F.A. sürekli işçi kadrosuna geçince 20 Kasım 2019 tarihinde, şirketin sermayesindeki payını başka bir isme devretmiş. Y.P. de gizli ortak.

Sekiz kez görev yeri değiştirildi

Y.Ö. usulsüzlükleri gündeme geldikçe rektörlük tarafında görev yeri sekiz kez değiştirilmiş. Ayrıca üç ayrı disiplin soruşturması da açılmış. Hakkındaki tüm kararlara karşı idare mahkemesinde dava açan Y.Ö.’nün dört ayrı iptal davası hala devam ediyor.

Y.Ö. ayrıca usulsüzlük yapmakla suçladığı Y.P. ve F.A.’dan ölüm tehdidi aldığını da öne sürdü.