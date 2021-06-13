İsrail’de Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail’de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Benyamin Netanyahu dönemi sona erdi. Aşırı sağcı lider Naftali Bennett yeni başbakan olacak.
3 Haziran’da Netanyahu’nun rakipleri Yeş Atid ve Yamina Partisi’nin liderliğindeki muhalefet partileri koalisyon hükümetini kurmak için anlaşmıştı.
Koalisyonun güven oylaması öncesi parti liderleri meclis genel kuruluna hitap etti.
Kürsüye ilk çıkan, yeni kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından olan Yamina lideri Bennett, eski başbakana ‘hizmetlerinden dolayı’ teşekkür etti.
Netanyahu ise, rakibi Bennett’e yüklendi ve kurulacak hükümeti ‘kısa zamanda yıkacaklarını‘ ileri sürdü.
Oylama sonucu, 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükümeti güven oyu almış oldu.
Bennett, Ağustos 2023’te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid’e devredecek.
Bennett-Lapid koalisyonu, Netanyahu karşıtlığında birleşmiş, farklı görüşlere sahip sekiz partiden oluşuyor.
Oylamadan saatler sonra Netanyahu, oturduğu yerden kalktı ve Bennett’in elini sıktı. Ardından eski başbakan, odanın karşısına geçerek muhalefet için ayrılmış alana gitti.