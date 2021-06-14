Almanya’nın ‘imam hamlesi’: Kendin yetiştir kendin çalıştır

Almanya’da maaşını Türkiye’den alan imamlardan hoşnutsuzluktan ötürü devlet destekli imam yetiştirme projesi hayata geçti.

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DW Türkçe’nin haberine göre İslam Koleji adlı derneğin öncülüğünde bugün başlayan Almanca eğitim iki yıl sürecek. Adayların ilahiyat eğitimi almış ya da imam olarak görev yapmış bulunması gerekiyor.

Oluşumun kurucuları arasında teologlar, ilahiyatçılar, bilim insanları ve kamusal yaşamın önemli aktörleri bulunuyor.

İslam Koleji’nin kurucularından Prof. Dr. Merdan Güneş, eğitimini tamamlayan din görevlilerinin cemaat, hastane, hapishane vb. yerlerde manevi dini rehberlik yapabileceğini söyledi.

DİTİB’in imamları tartışma konusuydu

Almanya’da son yıllarda Müslüman din görevlilerinin yurt dışından gelmesi tartışma konusuydu. Alman siyasiler, din görevlilerinin maaşının başka devletlerce ödenmesinin imamları ‘tesir altında bıraktığını‘ savunuyordu.

Bu konuda eleştirilerin odağındaki kuruluş Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ydi (DİTİB). Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bazı imamların Ankara’nın talep üzerine ‘Gülenci’leri fişlemesi ‘tesir eleştirileri‘ne kanıt olarak sunulmuştu.