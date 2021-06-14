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Yaramazlara biraz batar!

Kocasını öldürtmek için kiralık katil ‘buldu’; anlaştığı kişi dedektif çıktı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan bir kadın, kocasını öldürtmek için kiralık katil tutmayı planladı. Biriyle anlaştı ancak tetikçi sandığı kişi kimliğini gizleyen bir dedektif çıktı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Yıllardır kocasından sözlü ve fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen Claudia Carrion (44), geçen cuma günü kocasını öldürmesi için anlaştığı kişiye 4 bin dolarlık (33 bin 381 lira) ücreti peşin ödeyemeyeceğini söyledi. 100 doları (834, 53 lira) önceden ödeyip geri kalanının haftalık taksitlere bölmeyi vaat etti.


Ancak Carrion’un anlaştığı kişi Allentown kentinde görev yapan bir dedektifti. Polis, ‘sahte tetikçi’yle anlaşma yapan kadının tutuklandığını açıkladı. Açıklamaya göre ihbar üzerine Carrion’un kocasını öldürme planından haberdar olan polis dedektif sayesinde onun planını suya düşürdü.

Lehigh Bölgesi Cezaevi’ndeki Carrion için 500 bin dolar (4,17 milyon lira) kefalet ücreti belirlendi. Carrion, cinayet planı yaptığı gerekçesiyle yargılanacak.

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